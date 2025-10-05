約砲網友激戰完洗澡…她慘遭沐浴乳罐壓頭侵犯　男逆轉有罪

▲女網友到黃男家發生關係，沒想到黃男在上床後竟拿異物侵犯。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名黃姓男子和認識3個月的女網友瑄瑄(化名)約砲，兩人在黃男住處激戰後，黃男竟將瑄瑄拉進浴室，用疑似沐浴乳罐壓頭的異物侵犯，瑄瑄大驚失色拒絕，反被黃男強壓再次性侵得逞。全案經新北地院審理，依黃男犯強制性交罪，處3年6月徒刑；二審法官認為證據不足，判黃男無罪，全案上訴到最高法院發回更審，台灣高等法院判定黃男犯行屬實，維持一審原判，仍可上訴。

判決指出，黃男和瑄瑄為網友，黃男於2024年6月24日5時許，約瑄瑄到板橋區住處，兩人先在床邊激戰一番，性愛過程被黃男擅自拿手機拍下。接著黃男拉著瑄瑄到浴廁沖洗，趁她不注意，竟拿疑似沐浴乳罐的異物性侵，瑄瑄驚嚇並要求黃男停止，黃男不顧她哭泣喊「不要」，強壓她在洗手台侵犯1次，完事後黃男給了瑄瑄5百元當車費。瑄瑄一離開黃男家便向朋友哭訴，並打電話報警。

全案審理時，黃男辯稱當天是兩人3次見面，發生關係算是一夜情，上床到一半時，瑄瑄情緒突然轉變，他因而停止並一起到浴室沖洗，沖洗完瑄瑄就離開，因瑄瑄情緒轉變太大，所以事後他才會傳訊關心「你還好嗎？」。黃男的律師則表示，瑄瑄性交過程中轉變心意，可能是受自己的病史影響，而且瑄瑄僅言詞拒絕，沒有明確拒絕的動作和反應，也不合常理。

不過法官認為，當天瑄瑄在黃男家中停留僅約27分鐘便倉皇離去，接著立即向朋友表示遭性侵並報警，黃男也頻頻傳訊問「你還好嗎?」、「不是啦，我是問你還好嗎」，這是已知事實。而瑄瑄在檢辯交互詰問下，對黃男犯行指證一致，如果不是親身經歷，難以憑空杜撰；另瑄瑄在審理中聽到黃男否認犯罪、黃男律師辯詞，雖身在隔離指認室，仍情緒激動爆哭，不願繼續旁聽而要求先行離席，和一般性侵被害人回憶案情時伴隨的負面情緒反應相符，判定黃男犯行屬實，審酌他現已婚、從事服務業等情，依黃男犯強制性交罪，處3年6月徒刑。

▼女網友審理時聽到黃男否認犯行，崩潰離席。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

黃男不服，上訴到台灣高等法院，二審法官認為，瑄瑄描述被黃男拖進浴室侵犯的情節雖指證一致，但究竟是在被沐浴乳罐侵犯時說不要，或是因反應不過來，在結束後開始拒絕，仍遭壓制在洗手台侵犯，在主觀上認為遭性侵的時間點描述不一致，且瑄瑄遭拖入浴室用沐浴乳罐的壓頭侵犯10幾下，身上和下體卻無新傷痕，因證據不足，判黃男無罪。

全案再上訴，經最高法院發回更審，台灣高等法院認為黃男對自己有無進浴室、在浴室有無發生性行為的供詞不一；而瑄瑄遭異物侵犯時間短暫且反應不及，異物是否為沐浴乳罐，也是因她身處浴室所做的推測，即便下體沒驗出傷口，也不能作為對黃男有利的證據，判定兩人在合意性交後，瑄瑄突遭黃男拿異物侵犯，表達拒絕後仍被黃男性侵屬實，維持一審判決。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。