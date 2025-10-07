被騙1168萬！去年父親節離家...今年中秋成紅衣屍　絕望訊息曝

▲許姓男子失蹤14個月陳屍在廁所。（圖／張雪如提供）

記者唐詠絮／彰化報導

詐騙悲劇再添一椿！彰化一名原本生活安穩、虔誠信奉媽祖的56歲許姓冰店老闆，誤陷「交友投資」詐騙陷阱，畢生積蓄與借款共超過1168萬元全數化為烏有，前年父親節悲痛離家長達14個月，昨(6日)中秋節被家人發現已成枯骨，穿著紅衣陳屍在果園的廁所裡，檢警今日相驗希望釐清相關死因，而他生前向議員求助的絕望訊息今也曝光。

彰化縣議員張雪如表示，許男與妻子在彰化某鄉鎮經營冰飲店十多年，生活原本無憂無慮，幾年前卻發生驚人轉折，根據判決書所揭露，許男於2023年6月開始，透過臉書上的「小額借貸」廣告，接觸到詐騙集團。

▲許姓男子傳給張雪如絕望訊息。（圖／張雪如提供）

張雪如議員沉痛地還原受害過程，許先是遭到交友詐騙交出提款卡，接著又誤信假投資平台話術，詐騙集團成員「淑雯」透過LINE與許聯繫，先以測試為由，騙走他一張提款卡，其後，許男又在股票與虛擬貨幣的高額獲利誘惑下，徹底卸下心防，不僅投入畢生積蓄，更向親友借貸，前後砸下1160多萬元。

更令人氣憤的是，在許男發現被騙、亟欲尋求法律途徑解決時，竟又遇上詐騙集團冒充的「律師」，對他進行第二輪的詐騙。這致命的打擊，讓他最終血本無歸，只能向法院申請破產，在巨大的債務與羞愧壓力下，許男於2023年父親節離家出走，從此音訊全無。

▲快樂天堂基金會協助許男殮葬。（圖／張雪如提供）

沒想到，許失蹤14個月後，就在今年中秋節，許男的哥哥回到老家果園拜地基主，尿急上廁所時，竟發現失蹤一年多的弟弟，竟穿著紅衣陳屍廁所中，甚至已成一具枯骨，檢警單位於今天下午完成相驗，採集DNA進行身份比對，調查釐清鄉死因，今天張雪如將當年許男求助訊息曝光「我的案子複雜到連我都想不通」、「我也完全失去思考能力」、「我現在要去解決銀行債務」等等。

檢警表示，這起詐騙案中，一名陳姓車手已於去年8月落網，但犯下11案的車手，只被輕判兩年，至於許男生前是否又遭假冒律師或假地政士的詐騙行騙，以及其確切死因，檢警表示目前仍在積極調查釐清中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲許姓男子失蹤14個月陳屍在果園廁所。（圖／張雪如提供）