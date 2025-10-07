　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1160萬血汗錢被騙光！冰店老闆變紅衣枯骨　車手犯11案只判2年

▲中年男子被詐騙千萬元穿紅衣輕生。（圖／張雪如提供）

▲中年男子被詐騙千萬元求助張雪如議員。（圖／張雪如提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名原本經營冰店、生活小康的56歲許姓男子，2年前因陷入交友投資詐騙陷阱，寄提款卡，慘賠超過1160萬元，最終負債離家，失蹤14個月後，在中秋節當天被發現已成一具穿著紅衣的枯骨。警方當時就逮捕涉案的陳姓取簿車手，但犯下11案的車手，只被依違反組織犯罪防制條例判刑2年，但仍無法挽回這場悲劇。

根據彰化縣議員張雪如的了解，許姓男子與妻子在彰化某鄉鎮經營冰飲店十多年，原本生活無虞，然而幾年前，他卻一步步落入詐騙集團精心設計的陷阱，報警求助。

從判決書內容指出，該詐欺集團於臉書刊登「小額借貸」廣告，許2023年6月11日20時許起，透過LINE與詐欺集團成員「淑雯」聯繫，詐欺集團成員並詐稱需提供1張提款卡作測試，該名男子依指示寄送提款卡。

張雪如說，「他先是遭到色誘交出提款卡，接著又誤信假投資平台的話術」，許在股票與虛擬貨幣的高額獲利誘惑下，不僅投入畢生積蓄，還向親友借貸，前後投入超過1160萬元，最終血本無歸，向法院申請破產，而同年8月間，涉嫌坑騙許的詐團陳姓取簿手終於落網。。

▲中年男子失蹤14月在自家果園成枯骨，快樂天堂基金會助喪葬事宜。（圖／縣議員張雪如提供）

▲中年男子被詐騙千萬元穿紅衣在自家果園廁所輕生。（圖／張雪如提供）

檢警查出，詐騙集團成員先後以免費開通網路賣場金流、購物訂單錯誤等話術，詐騙9人，誘使他們將款項轉入指定的人頭帳戶，負責領取包裹及提款工作的陳姓車手，就拿著這些人頭帳戶的提款卡，在彰化田中、溪湖、埔心等地，將贓款一一提領出來。他從中抽取2%作為個人報酬，其餘款項則交給其他共犯。

▲中年男子失蹤14月在自家果園成枯骨，快樂天堂基金會助喪葬事宜。（圖／縣議員張雪如提供）

▲中年男子被詐騙千萬元穿紅衣輕生。（圖／張雪如提供）

此外，該集團另一組人馬也在臉書刊登假借貸廣告，以「測試金流」為由，騙取該名輕生被害男子的銀行提款卡，並指示他前往超商領取裝有提款卡的包裹，取得帳戶後，詐騙集團立刻假冒其表弟，致電被害呂男謊稱急需用錢，成功詐得15萬元。這筆錢一匯進該名男子的帳戶，陳男隨即前往臺中市一家超商將款項全數提領，同樣抽成2%後，把餘款上交給「收水」。

全案之所以曝光，是因為被害人楊女察覺有異報警。警方透過監視器畫面鎖定陳男，並由檢察官指揮，於去年7月28日上午，在台中市一家旅館內將他拘提到案，進而揭發這起詐騙集團的犯行。

▲中年男子失蹤14月在自家果園成枯骨，快樂天堂基金會助喪葬事宜。（圖／縣議員張雪如提供）

▲中年男子被詐騙千萬元穿紅衣輕生。（圖／張雪如提供）

法院審理後，雖然認定陳男犯下11次三人以上共同詐欺取財罪，被告坦承犯行，與部分被害人達成調解（但尚未履行），且需扶養一名未成年子女，判處應執行有期徒刑2年，併科罰金4千元。

許一生血汗被騙光而輕生，詐騙的車手卻只被輕判2年，張雪如議員呼籲，政府應該正視詐騙問題的嚴重性，不僅要加強查緝，更要提高詐騙犯罪的刑度，同時建立更完善的受害者援助機制。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幹走整箱佳德鳳梨酥！　警查出他身分
高麗菜恐崩盤！連40天「紅燈警戒」
巨胸主播轉播「裡面像沒穿」爆紅！　首回應肉色上衣事件
館長痛批愛台灣遭抹黑　還原「斬賴清德狗頭」是在嗆武統派
快訊／花蓮善款破10億！已撥款4.7億
挖土機超人救災亡！19歲兒談熱心父紅了眼眶：沒有他就沒有我們
害死5命！3消防員殉職　死囚林旺仁請求再審

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幹走整箱佳德鳳梨酥！白帽阿北搭公車落跑路線曝　警查出他身分

跑山開路卻被無照麻吉撞死　17歲少年「出血性休克」相驗死因曝

直擊鄉間軍火庫！櫥櫃暗格藏5槍百彈、海洛英　狡猾毒蟲遭逮

桃園男車牌遭吊扣　上網花4000元買假車牌上路下場曝

陸籍鐵殼船越界闖七美捕撈！高分貝播江蕙「不想伊」企圖搏感情

館長痛批愛台灣遭抹黑　還原「斬賴清德狗頭」是在嗆武統派

快訊／抓狂男狠推台鐵站務員下鐵軌「險被輾死」　殺人未遂聲押

挖土機超人救災亡！19歲兒談熱心父紅了眼眶：沒有他就沒有我們

「挖土機超人」英勇身影曝！救災8天不幸感染亡　兒：為爸感到驕傲

黃子佼開賓士涉肇逃！堅稱沒感覺撞到…疑副駕回頭看畫面曝

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

幹走整箱佳德鳳梨酥！白帽阿北搭公車落跑路線曝　警查出他身分

跑山開路卻被無照麻吉撞死　17歲少年「出血性休克」相驗死因曝

直擊鄉間軍火庫！櫥櫃暗格藏5槍百彈、海洛英　狡猾毒蟲遭逮

桃園男車牌遭吊扣　上網花4000元買假車牌上路下場曝

陸籍鐵殼船越界闖七美捕撈！高分貝播江蕙「不想伊」企圖搏感情

館長痛批愛台灣遭抹黑　還原「斬賴清德狗頭」是在嗆武統派

快訊／抓狂男狠推台鐵站務員下鐵軌「險被輾死」　殺人未遂聲押

挖土機超人救災亡！19歲兒談熱心父紅了眼眶：沒有他就沒有我們

「挖土機超人」英勇身影曝！救災8天不幸感染亡　兒：為爸感到驕傲

黃子佼開賓士涉肇逃！堅稱沒感覺撞到…疑副駕回頭看畫面曝

科技公司欠債難還　4戶高軟頂樓商辦遭法拍

窗簾飄動「碰到屁股」　比熊躺地睡翻被嚇醒：誰摸我？

擔心捷克改選後挺台力道減少？　外交部非常樂觀看待：請國人放心

91.5萬起！TOYOTA「休旅＆房車推新GR運動版」外型更殺更會跑

上週流感就醫破15萬「罕見10月高峰」　羅一鈞憂另2病毒群魔亂舞

陸停買美國大豆　川普政府施壓非洲亞洲國家增購

哈隆恐掀「時速234公里」破壞性狂風　日氣象廳示警：直撲伊豆群島

台美混血台劇女神「穩交導演9年」被求婚成功！　還原過程超狼狽

國慶限定披薩優惠一次看　拿坡里買大送大、達美樂全口味半價

國慶連假國旅訂房率52.96%　連江縣70.03%奪冠

【鏟兩下惹議】陪賴清德勘災！徐榛蔚挨酸擺拍…縣府說話了

社會熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

快訊／無懼「斬首賴清德」風波！館長現身北檢

大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢　帳戶給詐團還幫轉帳遭判刑

解鎖飛機上做愛！正妹和人夫遊日嬌喊：愛上砲湯

台鐵五權站務員遭推落軌！驚悚畫面曝

更多熱門

相關新聞

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

一名56歲的男子，疑因遭交友投資詐騙虛幣損失1168萬餘元，賣房債務纏身，留下妻女，悲憤離家出走，家屬苦尋14個月後，終於在中秋節尋獲，卻只剩一具穿著紅衣的枯骨。死者妻子身上僅剩千元，彰化縣議員張雪如得知後已緊急介入協助，由快樂天堂基金會全額負擔喪葬費用。

大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑

大賣場「賓士活春宮」判決出爐！男主角被判刑

又見詐騙害命！拜完地基主尿急　哥驚見失蹤弟成枯骨

又見詐騙害命！拜完地基主尿急　哥驚見失蹤弟成枯骨

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢　帳戶給詐團還幫轉帳遭判刑

啦啦隊女神「闕闕」涉洗錢　帳戶給詐團還幫轉帳遭判刑

災區爆亂象！假軍人、災民搶領物資

災區爆亂象！假軍人、災民搶領物資

關鍵字：

彰化取簿車手詐騙破產枯骨張雪如

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面