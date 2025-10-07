1160萬血汗錢被騙光！冰店老闆變紅衣枯骨　車手犯11案只判2年

▲中年男子被詐騙千萬元求助張雪如議員。（圖／張雪如提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名原本經營冰店、生活小康的56歲許姓男子，2年前因陷入交友投資詐騙陷阱，寄提款卡，慘賠超過1160萬元，最終負債離家，失蹤14個月後，在中秋節當天被發現已成一具穿著紅衣的枯骨。警方當時就逮捕涉案的陳姓取簿車手，但犯下11案的車手，只被依違反組織犯罪防制條例判刑2年，但仍無法挽回這場悲劇。

根據彰化縣議員張雪如的了解，許姓男子與妻子在彰化某鄉鎮經營冰飲店十多年，原本生活無虞，然而幾年前，他卻一步步落入詐騙集團精心設計的陷阱，報警求助。

從判決書內容指出，該詐欺集團於臉書刊登「小額借貸」廣告，許2023年6月11日20時許起，透過LINE與詐欺集團成員「淑雯」聯繫，詐欺集團成員並詐稱需提供1張提款卡作測試，該名男子依指示寄送提款卡。

張雪如說，「他先是遭到色誘交出提款卡，接著又誤信假投資平台的話術」，許在股票與虛擬貨幣的高額獲利誘惑下，不僅投入畢生積蓄，還向親友借貸，前後投入超過1160萬元，最終血本無歸，向法院申請破產，而同年8月間，涉嫌坑騙許的詐團陳姓取簿手終於落網。。

檢警查出，詐騙集團成員先後以免費開通網路賣場金流、購物訂單錯誤等話術，詐騙9人，誘使他們將款項轉入指定的人頭帳戶，負責領取包裹及提款工作的陳姓車手，就拿著這些人頭帳戶的提款卡，在彰化田中、溪湖、埔心等地，將贓款一一提領出來。他從中抽取2%作為個人報酬，其餘款項則交給其他共犯。

此外，該集團另一組人馬也在臉書刊登假借貸廣告，以「測試金流」為由，騙取該名輕生被害男子的銀行提款卡，並指示他前往超商領取裝有提款卡的包裹，取得帳戶後，詐騙集團立刻假冒其表弟，致電被害呂男謊稱急需用錢，成功詐得15萬元。這筆錢一匯進該名男子的帳戶，陳男隨即前往臺中市一家超商將款項全數提領，同樣抽成2%後，把餘款上交給「收水」。

全案之所以曝光，是因為被害人楊女察覺有異報警。警方透過監視器畫面鎖定陳男，並由檢察官指揮，於去年7月28日上午，在台中市一家旅館內將他拘提到案，進而揭發這起詐騙集團的犯行。

法院審理後，雖然認定陳男犯下11次三人以上共同詐欺取財罪，被告坦承犯行，與部分被害人達成調解（但尚未履行），且需扶養一名未成年子女，判處應執行有期徒刑2年，併科罰金4千元。

許一生血汗被騙光而輕生，詐騙的車手卻只被輕判2年，張雪如議員呼籲，政府應該正視詐騙問題的嚴重性，不僅要加強查緝，更要提高詐騙犯罪的刑度，同時建立更完善的受害者援助機制。

