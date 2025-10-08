　
社會 社會焦點 保障人權

鏟子小英雄！國二生獨自搭車400公里　烈日下為災區揮汗清淤

▲彰化國二學生獨自前往花蓮協助清淤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化國二學生黃靖騰獨自前往花蓮協助清淤。（圖／黃靖騰提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

在花蓮光復鄉堰塞湖潰堤的泥濘中，出現了一位年輕的「鏟子超人」。就讀彰化陽明國中二年級的15歲少年黃靖騰，中秋連假前放學後，沒有選擇回家，而是獨自一人背起行囊，從彰化搭乘火車橫跨400公里直奔花蓮災區。在烈日與揚塵中，他用小小的身軀揮動幾乎與他同高的鏟子，默默加入清淤行列，用實際行動證明：愛心，從來不分年齡。

▲彰化國二學生獨自前往花蓮協助清淤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化國二學生黃靖騰獨自前往花蓮協助清淤。

「我要去花蓮救災！」黃靖騰在放學後向父親提出這個驚人的決定。他的父親是保四總隊學生大隊副大隊長黃怡傑，起初因擔心安全而反對，但看到兒子堅定的眼神，最終被他的熱情說服。10月3日傍晚，這個15歲的少年背起行囊，獨自搭乘高鐵轉台鐵，歷經數小時車程，在深夜抵達花蓮。隔日一早，他就出現在滿目瘡痍的災區，拿起鏟子開始與大人們並肩作戰。

▲彰化國二學生獨自前往花蓮協助清淤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲花蓮光復鄉仍佈滿泥濘。

「現場比新聞上看到的震撼一百倍！」黃靖騰受訪時回憶，整個災區仍被泥砂淹沒，泥漿黏稠難以清理。他頂著高溫，在揚塵環境中一鏟一鏟地挖出被掩埋的物品，甚至清出了馬桶、腳踏車等大型物件。雖然辛苦，但現場的互助景象讓他感動不已，有「光復小蜜蜂」志工騎機車載送鏟子超人往返災區，還有受災阿伯雖然家園受創，仍以微笑熱情款待志工。

▲彰化國二學生獨自前往花蓮協助清淤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲光復鄉全是鏟子超人協助清淤。

黃怡傑坦言，看著兒子獨自遠行，內心充滿不捨與擔憂，「但看到他這麼堅持，我們選擇相信他」。當收到兒子從災區傳來的照片，看到那個在泥濘中認真工作的身影，他感動地說：「那一刻，我發現兒子真的長大了。」兒子的義行不僅是課本上的公民教育，更是最真實的生命體驗。

▲彰化國二學生獨自前往花蓮協助清淤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲光復鄉全是鏟子超人協助清淤。

黃靖騰說，這次經歷讓他學到受災阿伯的智慧：「事情來了就是面對。」他感恩有機會親身參與救災，為受災鄉親盡一份心力。這個中秋節，他沒有在家烤肉玩樂，而是在災區的泥濘中，用鏟子寫下最動人的一刻，他的行動證明，台灣的溫暖與韌性。

▲彰化國二學生獨自前往花蓮協助清淤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲光復鄉全是來自各地鏟子超人協助清淤。

▲彰化國二學生獨自前往花蓮協助清淤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化國二學生黃靖騰獨自前往花蓮協助清淤。

花蓮光復災後重建工作仍持續，LINE GO宣布支援花蓮災後重建，即日起至11月3日，補貼志工乘車費，計程車叫車乘車只要輸入序號「志工超人」，就可領100元乘車券，全花蓮都可使用。

