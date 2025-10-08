設計展即將開幕！彰化高鐵周邊淪塗鴉場　6車慘遭「毀容」

▲彰化高鐵周邊有6轎車遭噴漆。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

「台灣設計展」即將在週末登場，高鐵彰化站區驚傳惡意破壞事件，一名「噴漆怪客」昨(7日)下午，將站區周邊停車場當成自家畫布，至少連續對6輛無辜的轎車下手，在車門、引擎蓋上噴灑大面積黃色漆料，讓車主們看到愛車遭「毀容」，氣得報警，警方已經鎖定犯嫌，將傳喚到案說明。

警方初步調查，這起案件發生在7日下午1點38分左右，地點是高鐵彰化站旁的「彰高2號廣場停車場」。警方最初接獲一名車主報案，趕到現場後，才發現災情不僅於此。

經過仔細巡查，警方又在停車場內及高鐵東六路周邊，陸續找到了另外5輛同樣遭殃的汽車，總計有6輛車被噴上黃漆，初步判斷是同一人所為。車主接到警方通知相當錯愕，將車停放於停車場內，卻慘遭畫成「大花臉」。

對此，田中派出所指出，警方已積極調閱周邊停車場及周邊路口的監視器畫面，經過濾分析後，已經掌握了特定涉案對象的身分，全案正依照《刑法》毀損罪嫌積極偵辦中。另外警方也提醒，高鐵周邊路邊違規停車，是檢舉熱點，警方將持續巡邏取締，請用路人切勿觸法。

