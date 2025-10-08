　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

設計展即將開幕！彰化高鐵周邊淪塗鴉場　6車慘遭「毀容」

▲彰化高鐵周邊有6轎車遭噴漆。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化高鐵周邊有6轎車遭噴漆。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

「台灣設計展」即將在週末登場，高鐵彰化站區驚傳惡意破壞事件，一名「噴漆怪客」昨(7日)下午，將站區周邊停車場當成自家畫布，至少連續對6輛無辜的轎車下手，在車門、引擎蓋上噴灑大面積黃色漆料，讓車主們看到愛車遭「毀容」，氣得報警，警方已經鎖定犯嫌，將傳喚到案說明。

警方初步調查，這起案件發生在7日下午1點38分左右，地點是高鐵彰化站旁的「彰高2號廣場停車場」。警方最初接獲一名車主報案，趕到現場後，才發現災情不僅於此。

▲彰化高鐵周邊有6轎車遭噴漆。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化高鐵周邊有6轎車遭噴漆。（圖／民眾提供）

經過仔細巡查，警方又在停車場內及高鐵東六路周邊，陸續找到了另外5輛同樣遭殃的汽車，總計有6輛車被噴上黃漆，初步判斷是同一人所為。車主接到警方通知相當錯愕，將車停放於停車場內，卻慘遭畫成「大花臉」。

對此，田中派出所指出，警方已積極調閱周邊停車場及周邊路口的監視器畫面，經過濾分析後，已經掌握了特定涉案對象的身分，全案正依照《刑法》毀損罪嫌積極偵辦中。另外警方也提醒，高鐵周邊路邊違規停車，是檢舉熱點，警方將持續巡邏取締，請用路人切勿觸法。

▲彰化高鐵周邊有6轎車遭噴漆。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化高鐵周邊有6轎車遭噴漆。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中
顏正國乾女兒賴嬌嬌心碎悼念　最後11字對話曝光
快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫
快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝
雙十國慶前夕！陸劍指賴清德撼樹蚍蜉　國台辦：統一必勝台獨必亡
緬甸節慶遭血洗！至少24死　孩童炸成碎片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

麵包超人也來幫忙了！餐車現做麵包　溫暖鏟子災民、超人的胃

快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

婦迷路全身傷站路邊！噴淚原因曝　「以為回到娘家」爬牆探親人

托運行李藏3000萬海洛因毒品　2馬國男桃機闖關失敗雙雙落網

BMW山區飆速113km失控　撞死無辜打工妹！假牙總監判刑10月

設計展即將開幕！彰化高鐵周邊淪塗鴉場　6車慘遭「毀容」

台中男摔車當場慘死！機車「倒插」卡50公分水溝　離奇畫面曝

快訊／未保持安全距離！警車國道追撞自小客　車頭變形畫面曝

4千水電超人進災區！修繕屋內開關、管線畫面曝　徐榛蔚發文感謝

砂石場開挖心酸畫面曝！燒金紙盼遺體順利回家　鑑識人員現場待命

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

麵包超人也來幫忙了！餐車現做麵包　溫暖鏟子災民、超人的胃

快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

婦迷路全身傷站路邊！噴淚原因曝　「以為回到娘家」爬牆探親人

托運行李藏3000萬海洛因毒品　2馬國男桃機闖關失敗雙雙落網

BMW山區飆速113km失控　撞死無辜打工妹！假牙總監判刑10月

設計展即將開幕！彰化高鐵周邊淪塗鴉場　6車慘遭「毀容」

台中男摔車當場慘死！機車「倒插」卡50公分水溝　離奇畫面曝

快訊／未保持安全距離！警車國道追撞自小客　車頭變形畫面曝

4千水電超人進災區！修繕屋內開關、管線畫面曝　徐榛蔚發文感謝

砂石場開挖心酸畫面曝！燒金紙盼遺體順利回家　鑑識人員現場待命

林予晞入圍金鐘影后認了：最想贏她　脫口「該邊拉傷」原因超荒謬

詹皇沒有要退休卻傳傷情！　很可能缺席整個季前賽

三天兩夜深遊安平＋秋蟹雙饗宴　大員皇冠假日酒店打造詩意慢旅

麵包超人也來幫忙了！餐車現做麵包　溫暖鏟子災民、超人的胃

王思佳收工忘撕名牌　搭電梯一看糗翻：路人一定覺得我很想紅

《寶可夢傳說Z-A》台北夜市祭亮點一次看！遊戲搶先玩、皮卡丘現身

光復災區老師「沒收整箱保力達」曝原因！網讚爆：人間清醒

快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

上機才被告知沒素食餐　吃素男被迫吞「含肉飛機餐」意外噎死

不爽兒子搞外遇！泰榴槤大亨「PO文懸賞揍小三」　每下3萬打到分手

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

社會熱門新聞

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

即／怪手挖出砂石場老闆娘轎車　遺體身分確認中

北市雙載電輔車遭撞　15歲女頭破血流搶救10天不治

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

北捷飛踹嬤！Fumi阿姨一身三宅一生現身　全身行頭曝光

偷整箱鳳梨酥　阿北搭公車落跑路線曝

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

花蓮規模5地震　空拍監測馬太鞍溪堰塞湖狀況穩定

鄭文燦涉貪案違法監聽爭議　審判長要檢辯交作業

即／王義川被控「造謠四步驟」　法官判不罰原因曝

快訊／國1北上五股段「客運、大貨車追撞」28人送醫！

高雄大坪頂保護區綠地慘變「柏油山」

還原北捷踹人經過　Fumi阿姨現身

更多熱門

相關新聞

國二生獨自搭車400公里　烈日下為災區揮汗清淤

國二生獨自搭車400公里　烈日下為災區揮汗清淤

在花蓮光復鄉堰塞湖潰堤的泥濘中，出現了一位年輕的「鏟子超人」。就讀彰化陽明國中二年級的15歲少年黃靖騰，中秋連假前放學後，沒有選擇回家，而是獨自一人背起行囊，從彰化搭乘火車橫跨400公里直奔花蓮災區。在烈日與揚塵中，他用小小的身軀揮動幾乎與他同高的鏟子，默默加入清淤行列，用實際行動證明：愛心，從來不分年齡。

被騙1168萬　父親節離家中秋成紅衣屍

被騙1168萬　父親節離家中秋成紅衣屍

自小客撞保時捷插進田裡　留恐怖煞車痕

自小客撞保時捷插進田裡　留恐怖煞車痕

冰店老闆1160萬被詐乾　車手輕判2年

冰店老闆1160萬被詐乾　車手輕判2年

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

冰店老闆遭詐千萬失蹤14個月　中秋被發現剩紅衣枯骨

關鍵字：

彰化違停彰化高鐵田中警分局塗鴉噴漆

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

顏正國戲裡也在中秋離世

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面