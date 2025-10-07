水火共舞照亮台東秋夜　藍海生活節3.5萬人共賞湖光音樂盛宴

▲「2025藍海生活節」圓滿落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

結合水舞展演、湖面音樂、海洋慢市集與水上遊憩體驗的「2025藍海生活節」，6日晚間在台東活水湖圓滿落幕。這場為期九天的活動自9月28日登場以來，吸引超過3萬5千人次參與，陪伴遊客與市民度過充滿光影與旋律的秋夜時光，成為近年秋季最具人氣的觀光亮點。壓軸演出的金曲歌王蕭煌奇以多首經典歌曲炒熱氣氛，現場觀眾熱情合唱，為活動畫下浪漫句點。

藍海生活節以湖畔為舞台，白天提供多元水上體驗，包括水上自行車、親子帆船、寬板滑水、SUP瑜伽及水上步行球等活動，夜晚則化身光影與音樂交織的藝術殿堂。今年主打「水火共舞」主題，結合高空水柱、火焰特效、燈光與音樂，打造出兼具震撼與詩意的視覺饗宴。雖因颱風取消前兩日活動，但恢復後場場爆滿，成功凝聚人潮與人氣。

值得一提的是，本屆活動在海洋委員會「海洋無障礙」計畫支持下，以「平權共融」為理念，特別規劃友善的SUP與帆船體驗，邀請身心障礙者與銀髮族親近水域。蕭煌奇昨日下午也親自登船體驗帆船航行，他表示，感受風與水的節奏讓人重新體會與自然共處的美好。

台東縣長饒慶鈴指出，藍海生活節讓市區觀光更具多樣選擇，民眾能在湖畔散步、賞水舞、聽音樂、逛市集，同時也為身障朋友提供安心體驗的親水環境。縣府將持續優化友善設施，推動共融觀光，讓更多人能在慢活步調中體驗台東的自然魅力。

縣府文化觀光處表示，自2023年起藍海生活節持續創新升級，已成為台東秋季觀光代表活動。今年以雙版本水舞秀輪番演出，每晚呈現不同風格，為民眾帶來連續驚喜。

展望後續，縣府指出，下半年仍有「台灣國際衝浪公開賽」、「PASIWALI原住民族國際音樂節」及跨年晚會等大型活動登場，誠摯邀請全國民眾再度走進台東，感受南島城市獨有的海風節奏與文化魅力。