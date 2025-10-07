小偷插翅難飛！成功分局火速追回遊客失竊公路車

▲成功分局火速追回遊客失竊公路腳踏車。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣成功鎮於中秋節期間發生公路腳踏車竊盜案，所幸成功分局迅速展開行動，短短數小時內即順利破案，人贓俱獲。

案件發生於本（10）月6日上午7時40分許，一名張姓遊客騎乘公路車至成功鎮，在美山路一間便利商店稍作休息時，驚覺愛車不翼而飛，隨即報案。警方立即調閱監視器，於上午9時許發現竊嫌沿台11線南逃，隨即通報偵查隊及南線各所加強查緝。

最終，都蘭派出所副所長劉福瑞及警員高強、鍾欣怡於上午9時55分，在執勤交通疏導勤務中，眼尖發現竊嫌騎乘失竊公路車沿北往南方向逃逸，立即圍捕，成功將竊嫌人贓俱獲。

經查，竊嫌王姓男子（64年次）為失蹤人口，落網時持有失竊公路車及多件其他地區贓物。警方調查發現，王男先於長濱竊取單車，再至成功鎮美山路便利商店附近行竊高價公路車，途中一路往南至都蘭，最終遭警方查獲。後續清查顯示，至少有5名受害人，涉案路線涵蓋桃園市中壢、鶯歌、新店等地，全案依竊盜現行犯偵辦。

成功分局分局長潘俊宏表示，本案能迅速偵破，歸功於同仁分工合作及高度警覺，即使在交通疏導勤務中，也能保持警戒、立即識破竊嫌並果斷逮捕，充分展現「警察永不下班」的精神。警方也提醒民眾，貴重物品應妥善上鎖，旅遊途中應留意周遭狀況，如發現可疑情形，請立即撥打110報案，以確保自身財物安全。