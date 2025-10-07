　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

星空羅盤雕刻柱「Pou Haere」落腳台東　南島航海文化連結世界

▲星空羅盤雕刻柱「Pou Haere」落腳台東。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲星空羅盤雕刻柱「Pou Haere」落腳台東。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣南島支架大洋州航海協會與紐西蘭造舟大師 Heemi Eruera 今（7）日共同將「星空羅盤雕刻柱 Pou Haere」致贈台東縣政府，由縣長饒慶鈴代表受贈。這座象徵南島民族航海智慧與星辰指引的雕刻柱，未來將陸續完成東、南、西、北四個方位的系列作品，預計於 2026 年台東博覽會全貌亮相，打造結合學習、文化交流與太平洋航海精神的公共藝術地景。

活動中，南島支架大洋州航海協會理事長江伊茉首先介紹「Pou Haere」的文化背景與象徵意涵，隨後由 Heemi Eruera 帶領毛利團隊進行吟唱與祝禱儀式，並以毛利傳統「Hongi 碰鼻禮」完成祈福，象徵尊重、友誼與文化連結。饒慶鈴縣長也應邀與 Eruera 行「碰鼻禮」，展現南島文化的深厚情誼與相互敬意。

江伊茉說明，「Pou Haere」源自毛利語，其中「Pou」意為「柱子」，「Haere」代表「行走、旅程」之意。這座由紐西蘭毛利雕刻工藝師與公東高工師生合作完成的作品，象徵航海者以星辰為羅盤、穿越大洋的智慧與精神，亦代表南島民族代代相傳、連結海洋與天空的知識傳承。

饒慶鈴指出，台東縣政府近年積極推動海洋與南島文化的深耕，串聯造舟、航海與原住民族文化復振。原住民族部落大學自 2023 年起連續三年推動「原住民族造舟及航海人才培育計畫」，從「LIMA 來造船」啟動蘭嶼達悟族傳統造舟訓練，到 2024 年阿美族竹筏培訓，再到 2025 年打造「跨島嶼南島船」，融合阿美族、達悟族與關島查莫洛族造船技藝，讓台東成為串聯南島語族的重要航海樞紐。

今年 5 月，杉原灣作為台東海洋學習基地，迎來帛琉密克羅尼西亞航海協會的 Alingano Maisu 傳統船，吸引全台航海團體與工藝師齊聚，展現台東作為南島文化交會之地的深厚能量。

文化處表示，此次「Pou Haere」由紐西蘭北島 Te Tapuwae 傳統造舟學校首席造舟大師 Heemi Eruera 領軍，結合 Hihiaua 文化中心雕刻師 Poutama Hetaraka、Shane Hakaraia，以及 Ātea a Rangi 天文 pwo 領航大師 Piripi Smith，與公東高工師生及在地工藝職人協力完成。透過毛利族人傳授雕刻與航海智慧，台東青年得以親身體驗南島文化精神，也讓地方工藝與教育能量被國際看見。

江伊茉表示，「這不只是技術學習，更是文化交流與心靈對話。」她期盼未來「Pou Haere」系列能成為台東的重要文化地標，延續南島民族跨海交流的精神，象徵知識傳承與國際連結，帶領台東邁向面向太平洋的航程。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幹走整箱佳德鳳梨酥！　警查出他身分
高麗菜恐崩盤！連40天「紅燈警戒」
巨胸主播轉播「裡面像沒穿」爆紅！　首回應肉色上衣事件
館長痛批愛台灣遭抹黑　還原「斬賴清德狗頭」是在嗆武統派
快訊／花蓮善款破10億！已撥款4.7億
挖土機超人救災亡！19歲兒談熱心父紅了眼眶：沒有他就沒有我們
害死5命！3消防員殉職　死囚林旺仁請求再審

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

潰壩災民中央擴大補助每戶35萬！　一站式服務平台啓動

星空羅盤雕刻柱「Pou Haere」落腳台東　南島航海文化連結世界

南投茶博feat.國慶焰火、跨世代演唱會　開幕3天吸30萬人潮

小偷插翅難飛！成功分局火速追回遊客失竊公路車

關山警「識詐交安宣講團」　參加大埔社區治安會議

太麻里警暖心協助迷路女子　即刻伸援助安全返家

企業留用高齡員工最高補25.8萬　雲嘉南分署籲把握申請倒數

台南新化民宅疑電線走火！　屋主冷靜斷電滅火幸無人傷亡

台南砸22億打造「生生有平板」　黃偉哲：讓每個孩子都被看見

守護海洋也守護安全！綠島警結合環保教育推廣交通觀念

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

潰壩災民中央擴大補助每戶35萬！　一站式服務平台啓動

星空羅盤雕刻柱「Pou Haere」落腳台東　南島航海文化連結世界

南投茶博feat.國慶焰火、跨世代演唱會　開幕3天吸30萬人潮

小偷插翅難飛！成功分局火速追回遊客失竊公路車

關山警「識詐交安宣講團」　參加大埔社區治安會議

太麻里警暖心協助迷路女子　即刻伸援助安全返家

企業留用高齡員工最高補25.8萬　雲嘉南分署籲把握申請倒數

台南新化民宅疑電線走火！　屋主冷靜斷電滅火幸無人傷亡

台南砸22億打造「生生有平板」　黃偉哲：讓每個孩子都被看見

守護海洋也守護安全！綠島警結合環保教育推廣交通觀念

科技公司欠債難還　4戶高軟頂樓商辦遭法拍

窗簾飄動「碰到屁股」　比熊躺地睡翻被嚇醒：誰摸我？

擔心捷克改選後挺台力道減少？　外交部非常樂觀看待：請國人放心

91.5萬起！TOYOTA「休旅＆房車推新GR運動版」外型更殺更會跑

上週流感就醫破15萬「罕見10月高峰」　羅一鈞憂另2病毒群魔亂舞

陸停買美國大豆　川普政府施壓非洲亞洲國家增購

哈隆恐掀「時速234公里」破壞性狂風　日氣象廳示警：直撲伊豆群島

台美混血台劇女神「穩交導演9年」被求婚成功！　還原過程超狼狽

國慶限定披薩優惠一次看　拿坡里買大送大、達美樂全口味半價

國慶連假國旅訂房率52.96%　連江縣70.03%奪冠

【難忘中秋】鏟子超人收假回家！車站外月餅、刮痧、拔罐暖送英雄

地方熱門新聞

台南安平1家烤鴨店排煙管突起火！火勢6分鐘撲滅無人傷亡

特遣隊「探勘堰塞湖」　灰白場景驚呆網

台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪佔沙坑

桃園青埔「廣天寺」　香客大樓工程上樑　

感謝鏟子超人+志工　連假3萬份早午餐送災區

台南砸22億打造「生生有平板」黃偉哲：讓每個孩子都被看見

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

中秋桃園救災專車　前進光復清災

企業留用高齡員工最高補25.8萬雲嘉南分署籲把握申請倒數

南投茶博會「音浪之夜」　再吸7萬年輕歌迷狂歡

台南新化民宅疑電線走火！屋主冷靜斷電滅火幸無人傷亡

國1安定段連環車禍兩起追撞接連發生！8車肇事3人送醫

潰壩災民中央擴大補助每戶35萬　一站式服務平台啓動

2025桃園眷村文化節開幕　歡迎體驗時代記憶

更多熱門

相關新聞

救年邁母與女兒！男溺水受傷轉院台東

救年邁母與女兒！男溺水受傷轉院台東

花蓮光復鄉佛祖街受災居民沈先生（60歲），於9月24日凌晨因溺水及多處外傷，從玉里榮民醫院轉送至台東馬偕醫院治療。據院方指出，沈先生目前仍在住院觀察中，傷勢包括肋骨骨折三處、左膝開放性傷口及多處擦傷，經治療後情況穩定，預計兩天後可出院返家休養。

小偷插翅難飛！成功分局火速追回遊客失竊公路車

小偷插翅難飛！成功分局火速追回遊客失竊公路車

關山警「識詐交安宣講團」　參加大埔社區治安會議

關山警「識詐交安宣講團」　參加大埔社區治安會議

太麻里警暖心協助迷路女子　即刻伸援助安全返家

太麻里警暖心協助迷路女子　即刻伸援助安全返家

活水湖玩風帆船　蕭煌奇：掌舵感覺超讚

活水湖玩風帆船　蕭煌奇：掌舵感覺超讚

關鍵字：

星空羅盤南島台東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

北捷踹嬤「台大高材生」做完筆錄了　為1事道歉

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼被指車禍肇逃本人直接出來說明

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

網紅現身花蓮救災「腳穿名牌靴」市價上萬　挨轟回應了

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面