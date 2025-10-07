星空羅盤雕刻柱「Pou Haere」落腳台東　南島航海文化連結世界

▲星空羅盤雕刻柱「Pou Haere」落腳台東。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣南島支架大洋州航海協會與紐西蘭造舟大師 Heemi Eruera 今（7）日共同將「星空羅盤雕刻柱 Pou Haere」致贈台東縣政府，由縣長饒慶鈴代表受贈。這座象徵南島民族航海智慧與星辰指引的雕刻柱，未來將陸續完成東、南、西、北四個方位的系列作品，預計於 2026 年台東博覽會全貌亮相，打造結合學習、文化交流與太平洋航海精神的公共藝術地景。

活動中，南島支架大洋州航海協會理事長江伊茉首先介紹「Pou Haere」的文化背景與象徵意涵，隨後由 Heemi Eruera 帶領毛利團隊進行吟唱與祝禱儀式，並以毛利傳統「Hongi 碰鼻禮」完成祈福，象徵尊重、友誼與文化連結。饒慶鈴縣長也應邀與 Eruera 行「碰鼻禮」，展現南島文化的深厚情誼與相互敬意。

江伊茉說明，「Pou Haere」源自毛利語，其中「Pou」意為「柱子」，「Haere」代表「行走、旅程」之意。這座由紐西蘭毛利雕刻工藝師與公東高工師生合作完成的作品，象徵航海者以星辰為羅盤、穿越大洋的智慧與精神，亦代表南島民族代代相傳、連結海洋與天空的知識傳承。

饒慶鈴指出，台東縣政府近年積極推動海洋與南島文化的深耕，串聯造舟、航海與原住民族文化復振。原住民族部落大學自 2023 年起連續三年推動「原住民族造舟及航海人才培育計畫」，從「LIMA 來造船」啟動蘭嶼達悟族傳統造舟訓練，到 2024 年阿美族竹筏培訓，再到 2025 年打造「跨島嶼南島船」，融合阿美族、達悟族與關島查莫洛族造船技藝，讓台東成為串聯南島語族的重要航海樞紐。

今年 5 月，杉原灣作為台東海洋學習基地，迎來帛琉密克羅尼西亞航海協會的 Alingano Maisu 傳統船，吸引全台航海團體與工藝師齊聚，展現台東作為南島文化交會之地的深厚能量。

文化處表示，此次「Pou Haere」由紐西蘭北島 Te Tapuwae 傳統造舟學校首席造舟大師 Heemi Eruera 領軍，結合 Hihiaua 文化中心雕刻師 Poutama Hetaraka、Shane Hakaraia，以及 Ātea a Rangi 天文 pwo 領航大師 Piripi Smith，與公東高工師生及在地工藝職人協力完成。透過毛利族人傳授雕刻與航海智慧，台東青年得以親身體驗南島文化精神，也讓地方工藝與教育能量被國際看見。

江伊茉表示，「這不只是技術學習，更是文化交流與心靈對話。」她期盼未來「Pou Haere」系列能成為台東的重要文化地標，延續南島民族跨海交流的精神，象徵知識傳承與國際連結，帶領台東邁向面向太平洋的航程。