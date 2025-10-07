賴清德臨時新增不公開行程　將赴「挖土機超人」靈堂拈香致哀

▲「挖土機超人」救災感染過世。（圖／翻攝臉書／林奕華）



記者陶本和／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情持續搶救復原中，連續幾個假日都湧入上萬人次的「鏟子超人」協助；但卻發生日前投入救災行列的桃園挖土機行林老闆，不幸受傷感染離世。對此，總統賴清德7日受訪時表示，他知道這個消息內心非常、非常難過；據了解，他下午臨時新增不公開行程，將低調赴林老闆的靈堂捻香致哀。

賴清德上午受訪時表示，他今天知道一件不幸的消息，內心非常難過，就是在花蓮堰塞湖溢洪造成重大災情之後，來自桃園一家怪手行的老闆，帶著他的姪子，隔天就開著兩台貨車、載著兩台小山貓，前往花蓮救災，連續八天都沒有離開。

賴清德說，即便過程當中他的左腳因為刺傷而傷口感染，仍然堅守崗位，但最後在送醫的時候，因為敗血性休克不幸身亡。他說，知道這個消息內心非常、非常難過，「我要代表國家感謝林老闆的熱心助人的大愛精神，也向林先生的不幸離世表達哀悼之意，也安慰家屬節哀」。

賴清德表示，他希望所有在第一線救災的民眾帶著愛心前往救災，但一定要平安歸來，讓家人能夠放心，因為在花蓮災害的現場，都有完備的醫護人員，也有醫療志工在現場，隨時都可以提供醫療的幫助，他希望救災的工作能夠儘早結束，也能夠讓有愛心的超人能夠儘速回家，「我再次代表國家感謝十幾萬個志工超人，感謝你們，謝謝你們」。

對此，賴清德今天下午臨時新增不公開的行程，將低調赴桃園林老闆的靈堂捻香致哀。

▼「挖土機超人」救災感染過世。（圖／翻攝臉書／林奕華）

