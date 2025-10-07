賴清德：史上社會投資最大、減稅最多　要讓年輕人敢婚敢生能養

▲總統賴清德日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人Buck Sexton專訪。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人Buck Sexton專訪時，談及台灣促進生育率的政策，他表示，這是台灣歷史上對社會投資最大的時刻，也是減稅最多的時刻，要讓年輕人「敢婚、敢生、能養」。

有關台灣的策略，賴清德表示，第一，0-6歲國家跟家庭一起養，小孩子0到6歲每個月都有錢可以領。另外，不管是公立或私立高中職都免學費。

另外，賴清德指出，台灣對老年人也有長期照顧系統，全台灣有1萬5000個據點，大概有10萬個長照服務員在幫助65歲以上的長輩和身心障礙者，讓他們可以得到好的照顧。

賴清德認為，如果年輕人要結婚，結婚有生小孩的家庭可以優先得到住到社會住宅的機會；如果要買房子，可以得到政府利息補貼；只想要租房子，也可以得到政府的租金補貼；不孕夫婦政府也可以補助他們去接受人工生殖。

「我們也在減稅，這是台灣歷史上對社會投資最大的時刻，也是減稅最多的時刻」。賴清德表示，這些作為就是要讓年輕人敢婚、敢育、能養。

賴清德說，他也注意到美國總統川普要減稅，希望家庭的負擔能夠減少，讓更多人能夠組成家庭，讓社會能夠安定、繁榮發展，然後國家才能夠生生不息。