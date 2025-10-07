幹走整箱佳德鳳梨酥！白帽阿北搭公車落跑路線曝　警查出他身分

▲白帽阿北到佳德鳳梨酥將整箱鳳梨酥搬走。（圖／翻攝佳德鳳梨酥粉專）

記者張君豪／台北報導

台北知名餅店「佳德」中秋節前夕生意超好，2日意外傳出一名戴鴨舌帽、戴口罩的阿北，趁該店員工作繁忙之際，偷偷抱走一箱鳳梨酥，快速搭公車逃離現場。佳德展現名店風範、5日在臉書粉專張貼「尋人啟事」，幽默以「白帽阿北鳳梨酥疾風行動；官方懇請您出來喝茶」呼籲阿北出面。對此，松山警方證實，已鎖定白帽阿北身分，近期將循線約談到案。

據了解，超狂的白帽阿北，2日9時到店內直接幹走一整箱裝有8盒鳳梨酥，隨即熟門熟路搭公車往東方向逃逸，佳德統計損失約4千元，警方調閱監視器追蹤白帽阿北，發現他搭公車抵達南京復興路口，在馬路中央分隔島下車後徒步搬著大箱鳳梨酥逃逸，但因北市監視器設置角度問題，並未拍攝到白帽阿北轉乘方式，目前正循線擴大調閱周遭監視器畫面。

但所幸阿北使用記名悠遊卡搭公車，目前松山警方火速向台北悠遊卡公司調取阿北刷用悠遊卡相關紀錄，並已鎖定竊嫌身分，警方證實：將待調取紀錄完成後，就循線傳喚涉案人到案說明，白帽阿伯恐怕真如佳德粉專小編所言「很快就得到警局找波麗士大人喝茶」。

