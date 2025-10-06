整箱鳳梨酥被偷走！佳德PO文尋人遭讚「EQ無敵」　松山警方回應了

▲白帽阿北沒付錢就將整箱鳳梨酥搬走，偷竊行徑全被監視器拍下。（圖／翻攝佳德鳳梨酥粉專）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北知名老店「佳德鳳梨酥」5日在臉書粉專PO出一張監視器畫面，表示一名頭戴白色鴨舌帽、身穿藍色外套、佩戴口罩的神祕阿北，趁著店員工作繁忙之際，悄悄抱走一箱鳳梨酥，快速登上公車離開現場，幽默的PO文曝光後引起網友盛讚「EQ無敵」！今(6日)松山派出所警方已經受理報案，並鎖定竊嫌特徵與逃逸路線，正積極追緝中。

佳德鳳梨酥5日於臉書粉專張貼一則「尋人啟事」，幽默以「白帽阿北鳳梨酥疾風行動：官方懇請您出來喝茶」為題，表示，「本店於10月2日上午，驚傳一起充滿戲劇性與酥香的案件。當日，一名身穿白帽、戴口罩的神秘阿北，於門口哨崗管制人員短暫補水之際，以極高的特務潛行技巧，完成了一系列「不小心」操作。」

「不小心插隊入店、不小心融入取貨區群眾、不小心對他人預訂的鳳梨酥一見鍾情、不小心抱著整箱鳳梨酥，神速登上公車、華麗退場。整段行動乾淨俐落，宛如國家級鳳梨酥特務行動。小編回顧監視畫面，甚至一度懷疑遇到阿湯哥出擊。」

佳德鳳梨酥表示，「我們完全理解阿北的衝動，畢竟那鳳梨酥的外表金黃誘人，連店員都差點下手。只是三日過去，阿北若真已品嚐百顆，想必此刻血糖應已突破月球軌道，口乾舌燥到能開嗓唱高音。基於對鳳梨酥熱愛者的崇高敬意，也為了阿北年邁之軀著想，本店已特別拜託波麗士朋友備妥上等茶湯一壺，其香氣撲鼻、入口回甘，誠邀阿北中秋前夕回所同享，不是要抓您，只是怕您渴。最後，提醒各位顧客，本店鳳梨酥雖香甜，但建議還是要付錢！附註：波麗士好朋友茶已泡好，還在等阿北您。」

貼文曝光後立即引起網友一片盛讚，「東西被偷還能寫一篇高EQ文案」、「這EQ讓人讚賞」、「超強文案，EQ無敵」、「小編要加薪啦，文筆太讚了」、「阿伯連帽子壓低的角度都算過了，攝影機都拍不到，真是老司機」、「這小編太可愛了啦！阿北啊趕快去付錢啦！」

對此，轄區松山派出所表示，2日上午9時接獲報案，佳德鳳梨酥發生商品遭竊，立即派遣警網到場查處，經初步了解，因中秋佳節到來，店客人絡繹不絕，竊嫌見狀竟趁店員忙於各項事務時，趁隙將一箱內裝有8盒糕餅欲出貨之商品竊走，經店家調閱監視器後發現欲出貨之商品遭竊遂立即報案並提出竊盜告訴，店家初估約損失新台幣4000元，警方已受理在案並鎖定竊嫌特徵與逃逸路線，正積極追緝中。