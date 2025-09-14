佳德鳳梨酥爆單了！緊急公告「限購令」限購5盒　中秋前不休假

▲佳德9月已經爆單。（資料照／記者黃士原攝）



記者許力方／台北報導

中秋節快到了，月餅之戰已經蓄勢待發，不僅新北板橋名店「小潘」早就公告連休22天，彰化「不二坊」也要休息19天，全面趕工，讓不少民眾都撲了空。台北伴手禮佳德糕餅如今祭出限購5盒的規則，佳德指出，鳳梨酥已經增加2成備貨量，9月的訂單已經全數滿單。

小潘蛋糕坊早就公告，從9月11日到10月2日要店休22天，等到中秋節前三天，才會恢復營業，全面趕工，蛋黃酥名店不二坊也從9月14日開始休息19天，直到中秋節前三天才會開店，全力趕工備戰中秋節。

鳳梨酥名店佳德糕餅店長受訪時也表示，已經增加2成備貨量，連工讀生人力都增加，目前截至9月底的預購都已經「全數滿單」，他們中秋節前不會休假，預估中秋後會公休8天。

不料人潮滿載，佳德14日下午4時許發出公告「限購令」，稱9月份鳳梨酥訂單已全數額滿，將自9月15日起，針對原味鳳梨酥進行限購，也就是每人限購5盒鳳梨酥（規格不限），其他產品則無限購，依門市現場庫存供應，售完為止。佳德強調，工廠已加派人力，全力趕製、儘快解除限購。

佳德指出，目前訂單狀況，原味鳳梨酥多數日期已額滿，僅10月2日至10月5日少量庫存；鳳黃酥：已滿單；紅豆蛋黃酥、棗泥蛋黃酥仍可訂購；純綠豆椪、蛋黃綠豆椪、魯肉綠豆椪仍可訂購；牛軋糖、沙其馬庫存充足。