周刊爆假揭弊真斂財　黃國昌再嗆潑糞：我與協會從來不幹這種事

▲民眾黨主席黃國昌7日表示，吹哨者協會給的資料從未收受任何一塊錢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌與狗仔隊合作跟拍政敵風波延燒，鏡週刊今（7日）再爆，跟監的爆料資訊並非如黃國昌所說的，都是無償提供，疑有透過謝幸恩或藍委王鴻薇的張姓助理兜售，每案收費2至4萬不等。對此，黃國昌受訪反嗆，「這問題非常可笑，完全沒有事實基礎就在潑糞」，他強調，吹哨者協會給的資料從未收受任何一塊錢，「我個人與協會從來不幹這種事情」。

黃國昌今天上午受訪，被問到過去稱狗仔的照片是無償提供，但今天周刊爆料疑有兜售行為，是假揭弊真斂財，事前是否知道這件事情？那如果有兜售行為還算是公益揭弊嗎？

黃國昌回應，這個問題本身非常的可笑，完全沒有事實的基礎就在潑糞，「我再說一次，台灣公益揭弊吹哨者保護協會所辦的任何的案子，包括給媒體的報導、資料，從來沒有收受任何一塊錢」，鏡週刊應該很清楚，從他這邊拿了不少資料，什麼時候跟鏡週刊收錢？

第二，黃國昌說，更可笑的事情是什麼？用狗仔在斂財的最大集團，不就是鏡集團嗎？不就是裴偉所領導的鏡集團嗎？自己寫這種東西毫無事實的基礎會不會太可笑？

媒體追問，周刊上面說侯漢廷有花4萬元買到了照片，那個照片應該是從謝幸恩這邊來的，這件事黃國昌是否知情？謝幸恩到底有沒有私底下做這樣的行為？

對此，黃國昌回應，每一個人他們在做一些事情的時候，他們彼此之間的脈絡是什麼，「老實講，你問我，對我來講，我只能夠告訴你，台灣公益揭弊吹哨者保護協會也好、我個人也好我從來不幹這種事情」。

黃國昌說，鏡週刊現在是完全沒有事實證據的基礎就開始在潑糞，他對於這樣子的行徑，老實講他只有覺得非常非常的不恥。