政治

養狗仔跟監還兜售偷拍照？　律師點黃國昌、王鴻薇「3法律問題」

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前遭爆「養狗仔跟監政治人物」，《鏡週刊》今（7日）再爆出，該集團透過《中央社》前記者謝幸恩與藍委王鴻薇的張姓助理兜售跟監照片，每案收費2至4萬元不等。對此，律師黃帝穎點出3大法律問題，第一「狗仔資金來源」、「謝幸恩兜售跟監照片符合背信罪要件」、「王鴻薇是否共犯違反個資法」，他直言，王鴻薇聲援黃國昌狗仔案已顯是非不分，黃國昌也一再迴避養狗仔資金來源，凸顯心虛見不得光。

黃帝穎表示，鏡週刊今日爆料黃國昌的狗仔頭謝幸恩與王鴻薇助理共同販售跟監偷拍照牟利，每案以2至4萬元不等在外尋找買家，凸顯三大法律問題。

黃帝穎表示，第一，黃國昌迄今未交代養狗仔的資金來源，每案2-4萬元顯不足支應養狗仔數年的鉅額開支，黃國昌一再迴避養狗仔的資金來源，反凸顯心虛見不得光。

黃帝穎指出，第二，謝幸恩被告背信罪，兜售跟監偷拍照符合背信罪要件「為自己不法利益」，黃國昌的狗仔頭謝幸恩被中央社提告背信罪，每案2-4萬兜售跟監偷拍照，符合背信罪要件「為自己不法利益」。

黃帝穎指出，第三，週刊報導引用柯姓律師說法，經查柯律師確實是王鴻薇烏龍爆料潘孟安案中，王鴻薇的委任律師，王鴻薇一審二審均敗訴，可見王鴻薇爆料潘孟安所用的跟監照片品質低劣。

最後，黃帝穎強調，王鴻薇是非不分聲援黃國昌狗仔案，週刊爆王鴻薇的助理朋分狗仔集團跟監偷拍照不法所得，王鴻薇是否共犯違反個資法，需進一步查明。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

10/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

光復鄉恢復上課小學生空手到校　天真苦笑：書包課本都被沖走
林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」腳腫一圈才就醫　萬人哀悼
踹飛白髮婦！台大高材生到案：自保才出腳
快訊／館長嗆斬首！賴清德親口回應了
「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過
快訊／北捷踹嬤「台大高材生」道歉了
賠慘了！30車開過去爆胎　後方大塞車

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黃國昌call out問「聽到我跟監你有沒有很生氣」　柯文哲無奈回應了

黃國昌call out問「聽到我跟監你有沒有很生氣」　柯文哲無奈回應了

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆「養狗仔跟監政敵」，連民眾黨前主席柯文哲都在偷拍名單中。對此，黃國昌在6日中秋節晚間直播時也直接Call out給柯文哲尋詢問「民進黨操作我跟監你，你聽到以後有沒有很生氣」，柯文哲語帶無奈回應「我跟你講，反正他們也沒有什麼事幹，沒有啦，我就覺得奇怪，為什麼不認真做事就好了，每天在搞這個實在很無聊」。

才幫黃國昌背書！王鴻薇助理被爆是狗仔集團掮客　綠：公益在哪？

黃國昌爆靠偷賣拍照斂財　謝幸恩聯手王鴻薇助理兜售

侯友宜挺郝龍斌　「國民黨需要務實的黨主席」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

