助理被爆涉黃國昌狗仔集團案　王鴻薇：他稱未參加吹哨者協會運作

▲王鴻薇7日回應助理被爆涉黃國昌「狗仔集團」案。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前被爆培養跟拍集團，且親自指揮「狗仔」辦案一事延燒，傳由黃成立的「公益揭弊暨吹哨者保護協會」，透過記者謝幸恩與國民黨立委王鴻薇的張姓助理在外兜售跟監照片，每案收費2至4萬元不等。對此，王鴻薇今（7日）回應，「連小助理都開刀」，她本人自始不認識也未曾以任何方式聯繫過謝姓記者，經過跟助理詢問了解，助理也再三確認，本身沒有參加任何吹哨者協會運作，或與黃國昌有任何直接跟間接的實體聯繫。

《鏡週刊》報導，接獲知情人士A先生爆料指出，謝幸恩到處向泛藍民代兜售跟監照，每案以2至4萬元不等在外尋找買家；A先生透露，幫謝幸恩仲介在泛藍陣營賣照片的，正是王鴻薇的辦公室助理張凱維，王鴻薇自己也曾用過謝提供的資料開記者會爆料，不可能毫不知情。

對此，王鴻薇7日上午以「鏡週刊為了打黃國昌連小助理都開刀」為題回應，第一、她本人自始不認識也未曾以任何方式聯繫過謝姓記者，經過跟助理詢問了解，助理也再三確認，本身沒有參加任何吹哨者協會運作，或與黃國昌有任何直接跟間接的實體聯繫。事實上，政治人物公用信箱、以及助理聯絡方式本來就公開，消息來源不論是當事人、甚至是記者，都可以很輕易提供資料。

王鴻薇指出，第二、經查，具名報料的柯姓律師，確實為本人潘孟安案一審委任律師，卻於憲判字第8號，涉及死刑存廢大法官憲法法庭判決前，以個人身份邀請她擔任反廢死公投領銜人，與此同時也直言要藉此募款，她個人深表不認同，委婉拒絕，不料柯姓律師竟憤而逕自解除委任。並不斷對外發表針對本辦公室不實言論。

王鴻薇說，第三、「本辦公室助理，協助同黨及友黨政治人物，均未違法。 鴻薇身為媒體出身，對於鏡週刊用這種無限上綱，牽扯其他政治人物，配合司法追殺、騷擾，如今波及基層助理只為了做政治惡鬥與政治偵防，就是為了解決提出問題的人，掩飾自己的弊端，給予最嚴厲的譴責，相信國人也都看在眼裡，更不會認同」。