想跟川普講什麼？　賴清德：台灣被併吞中國會更有力量跟美國競爭

總統賴清德出席「韌性台灣·民主永續」國際論壇。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人Buck Sexton專訪時，被問及如果有機會跟美國總統川普直接對話，會想讓川普知道什麼事情時，他表示，會建議川普特別留意中國國家主席習近平，不僅在台海進行越來越大規模的軍演，在東海、南海也擴軍，中國軍演已經到印太整個區域，「印太區域持續變化，情勢不斷變緊張，面對的不是只有併吞台灣而已，當台灣被併吞之後，中國會更有力量在國際上跟美國競爭」。

賴清德受訪時說，如果有機會見到川普總統跟他講述台海情況的話，他會建議川普特別留意中國國家主席習近平目前不僅在台海進行越來越大規模的軍事演習，在東海、南海也擴軍。中國的軍事演習已經到印太整個區域，航空母艦跨過第一島鏈、第二島鏈，北海艦隊在演習時繞行日本一周，甚至到澳洲的經濟海域發射實彈射擊。

賴清德表示，印太區域持續變化，情勢不斷變緊張，面對的不是只有併吞台灣而已，當台灣被併吞之後，中國會更有力量在國際上跟美國競爭，改變以規則為基礎的國際秩序，最後也會衝擊到美國的本土利益，所以希望川普總統能夠持續維護印太的和平穩定。

賴清德強調，台灣有決心保護自己國家的安全，也會善盡責任，跟民主陣營共同合作，維護區域的和平穩定。



另外，主持人也問及，美國過去在外交政策及介入國際事務方面學到一些教訓，因此格外關注那些願意承擔自身防衛責任並展現上戰場決心的夥伴。他詢問賴清德，會如何向美國政策圈或公民展現台灣捍衛自身主權的決心？

賴清德說，台灣有絕對的決心守護自己國家安全，因為台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，當台灣在保護自己國家時，等於是承諾維護區域的和平穩定。

賴清德說，這就是為什麼他會提到國防預算持續增加的原因，在蔡英文前總統任內的國防預算從占GDP 1.9%提高至2.5%；明年則可以達到3.32%，2030年之前就可以達到5%，比北約標準早5年。

另外，賴清德提到，他也在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，集結台灣各行各業、公私力量進行全社會防衛的訓練；他也主持了國安高層會議，將中共政權定位為台灣的境外敵對勢力，針對中國對台灣的五大國安威脅，提出17項因應策略，總共100多條的國安法制，在此會期會送到立法院審議，讓台灣能更有法治力量、更有國防力量、更有人民參與的力量來守護國家，維護區域的和平穩定。

賴清德相信，自助人助，台灣或其他國家必須善盡自己的責任，只有自助才能得到人助，大家共同團結在一起的時候，才能發揮嚇阻力量，才有辦法維護世界的和平穩定。