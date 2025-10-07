蘋果Siri遭控偷錄用戶對話　法國檢方調查

▲法國針對蘋果公司（Apple）的語音助理Siri展開刑事調查。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

法國檢察官宣布，已針對美國科技巨頭蘋果公司（Apple）的語音助理Siri展開刑事調查，起因是一名科技研究員指控該公司在未取得用戶同意的情況下，非法蒐集與分析Siri使用者的對話資料。這起案件引發外界對科技產品隱私保護的再度關注。

根據Politico率先披露的消息，巴黎檢察官辦公室證實已立案調查，並交由專責網路犯罪的警力負責後續行動，但未透露更多細節。提出投訴的科技研究員勒邦尼克（Thomas Le Bonniec）證實，他本人即是投訴的來源，而正式申訴則由法國人權組織「人權聯盟」（LDH）代為遞交。

人權聯盟在先前聲明中指出，蘋果涉嫌「在未經使用者同意的情況下，蒐集、記錄並分析Siri語音助理的對話內容」，此舉已構成對個資與隱私權的侵犯。不過該組織目前尚未回應最新媒體詢問。

勒邦尼克向《路透社》表示，檢方的行動「釋放出明確訊號：基本人權至關重要，且仍有組織與個人願意堅守與維護它們」。他曾在2019年揭露蘋果語音資料審查外包問題，引發業界震撼。

對此，蘋果公司在回應中表示，已於2019年及2025年進一步加強Siri的隱私控制，並重申「用戶與Siri的對話從未被分享給行銷人員或出售給廣告商」。蘋果並引用今年1月發布於官網的貼文，強調其語音助理服務在設計上即以「隱私保護」為核心原則。

Siri是全球最廣為使用的語音助理之一，如今再度捲入個資爭議。隨著歐洲各國監管機關持續加強對科技公司的隱私審查，這起案件可能成為後續釐清人工智慧產品資料使用規範的重要指標。