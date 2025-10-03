「手機回收月」遇上iPhone 17上市　回收量預估年破10萬台

▲iPhone 17上市掀起舊機回收潮。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

十月被通訊業者視為「手機回收月」，隨著各品牌新機陸續上市，民眾舊換新意願明顯升高。業者估計，今年全台二手機回收量將突破 10 萬台，光是在 iPhone 17 系列熱賣期間，回收數量就有望比去年同期增加，反映出消費者對環保循環經濟及加碼折抵活動的接受度提升。

根據神腦國際提供的回收數據，iPhone 仍穩居二手機市場主力，占比約六成，今年回收量最高的前三款依序是 iPhone 13、iPhone 15 與 iPhone 14 系列。至於 Android 手機則占四成，其中三星機種最受青睞，包含 Galaxy A53、Galaxy S22 Ultra、Galaxy A16，其中 S 系列的保值度最高，新品上市一年後仍能維持相對穩定的回收價格。

電信與通路商近年推動的各種「舊換新」服務，也讓回收流程變得更簡單快速。有業者導入 AI 驗機設備，只要插線檢測，最快 8 分鐘就能完成估價，民眾可選擇直接折抵新機或領取現金。目前可回收的機種超過 800 款，並採用國際認證軟體清除資料，避免個資外洩。

除了回收再利用，二手機市場也跟著升溫。神腦強調提供六個月售後保固，並針對更換原廠電池祭出折扣，降低消費者疑慮。目前最低只要 6,990 元就能入手 iPhone，成為不少人兼顧價格與品質的選擇。

隨著新機不斷推陳出新，舊機回收已不再只是「換錢」，更被視為落實 ESG 與循環經濟的重要一環。透過回收、舊換新與二手機銷售，不僅能降低民眾購機負擔，也能有效減少電子廢棄物，神腦國際也表示，未來將持續與手機品牌合作，擴大回收規模。