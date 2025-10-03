　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「手機回收月」遇上iPhone 17上市　回收量預估年破10萬台

▲▼iPhone,iPhone17,iPhonAir,iPhone17Pro。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲iPhone 17上市掀起舊機回收潮。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者吳立言／綜合報導

十月被通訊業者視為「手機回收月」，隨著各品牌新機陸續上市，民眾舊換新意願明顯升高。業者估計，今年全台二手機回收量將突破 10 萬台，光是在 iPhone 17 系列熱賣期間，回收數量就有望比去年同期增加，反映出消費者對環保循環經濟及加碼折抵活動的接受度提升。

根據神腦國際提供的回收數據，iPhone 仍穩居二手機市場主力，占比約六成，今年回收量最高的前三款依序是 iPhone 13、iPhone 15 與 iPhone 14 系列。至於 Android 手機則占四成，其中三星機種最受青睞，包含 Galaxy A53、Galaxy S22 Ultra、Galaxy A16，其中 S 系列的保值度最高，新品上市一年後仍能維持相對穩定的回收價格。

電信與通路商近年推動的各種「舊換新」服務，也讓回收流程變得更簡單快速。有業者導入 AI 驗機設備，只要插線檢測，最快 8 分鐘就能完成估價，民眾可選擇直接折抵新機或領取現金。目前可回收的機種超過 800 款，並採用國際認證軟體清除資料，避免個資外洩。

除了回收再利用，二手機市場也跟著升溫。神腦強調提供六個月售後保固，並針對更換原廠電池祭出折扣，降低消費者疑慮。目前最低只要 6,990 元就能入手 iPhone，成為不少人兼顧價格與品質的選擇。

隨著新機不斷推陳出新，舊機回收已不再只是「換錢」，更被視為落實 ESG 與循環經濟的重要一環。透過回收、舊換新與二手機銷售，不僅能降低民眾購機負擔，也能有效減少電子廢棄物，神腦國際也表示，未來將持續與手機品牌合作，擴大回收規模。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸十一長假高速太塞了！民眾下車「跳廣場舞、打羽球」
台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億
快訊／30歲男心靈療癒卻慘死！4師兄姐涉殺人
陳玉珍遭爆「介入員工升遷案」　中華電信緊急回應
快訊／11月中前一定普發一萬！　卓榮泰：是
快訊／三地集團總裁鍾嘉村遭聲押　2000萬交保
台籍詐騙集團頭目在柬埔寨被抓！　姓名長相曝光
快訊／台中美國學校食物中毒！人數增至32人　童CALL家長求
獨／起底劉香軍老公網軍帝國！扮「智障小草」+「無腦粉」被揪出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「手機回收月」遇上iPhone 17上市　回收量預估年破10萬台

iPhone 17e傳聞總整理：：動態島＋A19晶片、最快明年登場

Apple倡世界心理健康日　10/10「一動作」可拿限定徽章

台灣LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改　錯過收不回

Instagram CEO打臉陰謀論：廣告演算法太精準，不需要偷聽

與Meta正面交鋒？蘋果將推智慧眼鏡取代輕量Vision Pro

IG貼文「文字消失」引恐慌　重裝也無解！網友曝一招能救回

0分！AirPods Pro 3拆解難度堪比地獄　被判「完全無法維修」

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

「手機回收月」遇上iPhone 17上市　回收量預估年破10萬台

iPhone 17e傳聞總整理：：動態島＋A19晶片、最快明年登場

Apple倡世界心理健康日　10/10「一動作」可拿限定徽章

台灣LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改　錯過收不回

Instagram CEO打臉陰謀論：廣告演算法太精準，不需要偷聽

與Meta正面交鋒？蘋果將推智慧眼鏡取代輕量Vision Pro

IG貼文「文字消失」引恐慌　重裝也無解！網友曝一招能救回

0分！AirPods Pro 3拆解難度堪比地獄　被判「完全無法維修」

苗栗隨機殺人「出獄再犯」　醫無奈：有的案子單純是壞人行為

美房貸利率回升重擊再融資需求　全國申請量驟降21％

最後身影曝！30歲男心靈療癒慘死...「突破關卡」不成淪冤魂

台南勞工局攜工會致贈10萬元慰問金　即時關懷職災勞工

中秋連假雲林警方啟動交管　西螺大橋封5天、虎尾匝道有管制

士林分署愛心大進擊！戚風蛋糕配AI漫畫　療癒童心中秋夜

虎尾農會推「元氣の果」　張麗善：雲林花生擦亮台灣農業招牌

台中美國學校32人食物中毒　市府出手了：最重開罰2億

影／官兵救災任務輪替　沿途民眾掌聲不停、擊掌向國軍致意

快訊／30歲男心靈療癒卻慘死！受傷又瘦到皮包骨...4師兄姐涉殺人

【真是出家人？】比丘尼疑不滿化緣遭店家拒絕　開嗆老闆「囂張」+作勢打人

3C家電熱門新聞

LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改

iPhone 17e傳最快明年初登場

AirPods Pro 3被評「完全0修復性」

IG貼文「文字消失」網友曝一招能救回

iPhone 11 Pro Max成為「過時產品」

Apple倡世界心理健康日

傳iPhone 17e 刻意壓低規格只靠晶片撐場

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

用戶疑被偷聽？Instagram：廣告精準靠AI

iPhone 17上市掀全台回收潮

蘋果M5 iPad Pro開箱影片曝光

快停用！5大行動電源召回近8.8萬顆

蘋果傳將推智慧眼鏡取代輕量Vision Pro

iPhone 17現貨懶人包出爐！

更多熱門

相關新聞

iPhone 17e傳最快明年初登場

iPhone 17e傳最快明年初登場

在今年初，蘋果推出售價 599 美元的 iPhone 16e，作為 iPhone 16 系列的平價替代，同時也正式取代了長年存在的 iPhone SE 系列。如今 iPhone 17 系列已經上市，外界開始關注下一代「平價 iPhone」iPhone 17e 是否即將登場。

Apple倡世界心理健康日

Apple倡世界心理健康日

蘋果傳將推智慧眼鏡取代輕量Vision Pro

蘋果傳將推智慧眼鏡取代輕量Vision Pro

AirPods Pro 3被評「完全0修復性」

AirPods Pro 3被評「完全0修復性」

十月連假出國必看！投保旅平險月月抽東京WBC經典賽＋iPhone17等大禮

十月連假出國必看！投保旅平險月月抽東京WBC經典賽＋iPhone17等大禮

關鍵字：

iPhone17iPhone17 ProiphoneairiphoneAPPLE蘋果舊機回收舊換新

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面