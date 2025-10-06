快訊／法國最短命總理！　勒克努上任不到1個月請辭

▲法國總理勒克努上任不到一個月辭職下台。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國BFM電視台（BFM TV）6日引述政府消息人士說法指出，法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）已經辭職。法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）表示，總統馬克宏已經接受他的辭呈。

天空新聞、路透等報導，勒克努是在6日上午請辭，時間點就在新內閣名單5日公布之後。勒克努是馬克宏任內的第7名總理，今年9月才上任，但不到1個月就辭職下台，成為法國史上任期最短的總理。

根據法新社，法國總統府5日晚間公布新政府內閣名單，在勒克努的建議之下，多個重要職位部長留任，包括外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）、司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）、內政部長荷泰佑（Bruno Retailleau）等人，勒麥爾（Bruno Le Maire）轉任國防部長，馬克宏緊密盟友勒斯鳩（Roland Lescure）出任財政部長，新內閣將於6日下午舉行首場會議。

但新內閣成員的陣容引發政治盟友與反對派的不滿，批評這些人太過右翼或是不夠右翼，引發外界對於新內閣陣容在沒有任何政黨擁有多數席位的議會能持續多久的疑慮。