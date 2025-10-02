　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓包妻放閃小王「IG公開愛的短片」　夫2原因告輸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與在直播間認識的男子阿強（化名）發生婚外情，甚至毫不掩飾在IG公開短影片示愛，憤而決定對兩人提告求償50萬元。然而，花蓮地院簡易庭法官審理之後，認為阿強事先並不知道小美已婚，加上人夫舉證不足，最終裁定駁回。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲人夫控訴小美與阿強發生婚外情，還在IG分享「愛的短片」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他與小美結婚3年，某天無意間發現小美與阿強的親密對話，小美甚至在IG分享「用阿強照片及親暱合照製作的短影片」表達愛意，行為毫不掩飾，兩人的關係顯然已經踰矩，侵害到他的配偶關係身分法益，且情節重大，憤而決定對兩人提告求償50萬元。

阿強則辯稱，他是在抖音直播間認識小美，小美自稱已經離婚，他才會同意交往，沒想到小美後來改口承認有老公，經人夫聯繫，才確認此事為真，他真的是在不知情的狀況下同意交往的。

另一名證人也證稱，小美在聊天期間被問到是否單身、有無男友，她回答「單身」。而小美經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

花蓮地院簡易庭法官認為，阿強的說詞與證人相符，應可採信；至於小美的部分，配偶一方不誠實的行為需達到「破壞原本夫妻或家庭間共同生活之圓滿安全及幸福程度」，人夫與小美此前是否處於婚姻幸福圓滿之狀態，人夫並未舉證，最終因人夫舉證不足，裁定駁回，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／鏟子超人「恐把病菌帶出花蓮」？　莊人祥給答案
快訊／記憶體大廠美光刷新高！　台鏈4檔攻漲停
蛋洗民進黨部！　民眾黨2支持者遭起訴
快訊／遭爆被黃國昌跟蹤！　柯文哲現身笑回應
嘎琳球場痛哭！　畫面曝光
沒走斑馬線！　台中女被撞飛慘死
大谷翔平、八村壘夢幻合影！　最萌身高差曝
被爆跟監偷拍柯文哲！　黃國昌PO照回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「新北毛畯珅」圍棋老師猥褻12幼童逾60次　二審判21年

凌晨神明廳突起火燃燒！警消救出2女1男　1人無呼吸心跳送醫搶救

蛋洗民進黨部　民眾黨2支持者「非法侵入」遭起訴

酒駕未肇事辯「危險低於闖紅燈」　駕駛求免關被打臉

預告《火神的眼淚》電影版籌備中　溫昇豪站消防車前暖心原因曝

下班尖峰時間貪快衝過街「不走斑馬線」　台中女被貨車撞飛慘死

姊姊們的戰爭！疑姊弟戀破局　高雄女噴花情敵白車

快訊／遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

屏東阿北騎單車迷航20公里！里港警搜尋8小時　堤防道路找到他

高雄細肩爆乳女騎車擦撞女騎士　一吹「酒駕又無照」慘了

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

白髮婦捷運逼讓坐同天被通緝　常在警所「大談陰謀論」

「新北毛畯珅」圍棋老師猥褻12幼童逾60次　二審判21年

凌晨神明廳突起火燃燒！警消救出2女1男　1人無呼吸心跳送醫搶救

蛋洗民進黨部　民眾黨2支持者「非法侵入」遭起訴

酒駕未肇事辯「危險低於闖紅燈」　駕駛求免關被打臉

預告《火神的眼淚》電影版籌備中　溫昇豪站消防車前暖心原因曝

下班尖峰時間貪快衝過街「不走斑馬線」　台中女被貨車撞飛慘死

姊姊們的戰爭！疑姊弟戀破局　高雄女噴花情敵白車

快訊／遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

屏東阿北騎單車迷航20公里！里港警搜尋8小時　堤防道路找到他

高雄細肩爆乳女騎車擦撞女騎士　一吹「酒駕又無照」慘了

34元就能搭機？　大陸流行這樣打卡頭等艙

丹麥總理示警！歐洲陷「二戰後最危險」局面　控俄羅斯發動混合戰

霍佛德等3新援將左右勇士成敗　美媒評補強：整體戰力比上季強

Xbox Game Pass全漲價　終極版大漲63%飆649元、玩家怨：負擔不起

「新北毛畯珅」圍棋老師猥褻12幼童逾60次　二審判21年

孫藝真帆布鞋穿搭宛如大學生　電影聯名包配黑貓吊飾洩童心

鏟子超人救災「恐把病菌帶出花蓮」？　莊人祥給答案

示警花蓮注意2狀況！　李鴻源：恐形成第二次堰塞湖再次蓄水

阿部瑪利亞「被自己騙了10年」！　就醫量身高嚇到：不敢相信

2026苗博雅被點名、吳怡農也有意願　蔣萬安：為市民福祉全力以赴

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

社會熱門新聞

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

李多慧調整拍攝工作現身救災！　臉沾泥喊：想多幫忙

21歲女被虐死不敢逃原因曝　曾逃跑遭毒打

台中虎媽是23年前驚世媳婦　女兒疑因「太像婆婆」遭虐死

即／台中驚傳男大學生墜樓　倒臥停車場慘死

早餐店驚見「兇狠比丘尼」被拒捐款翻臉

快訊／屏東農藥行今早大火！　不時產生爆炸

澳小鮮肉險遭台女友毒死3次　醫揭生死一線

「高職女在家遭姦殺」奇案　兇手竟僅14歲

獨／富二代設「愛情陷阱」　分手再靠性愛片恐嚇

屏科大18歲學生體育館前自撞　送醫不治

細肩爆乳美魔女撞女騎士　酒駕又沒照慘了

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

更多熱門

相關新聞

夫偷吃喊：寶劍未出鞘　妻見對話氣炸

夫偷吃喊：寶劍未出鞘　妻見對話氣炸

一名人妻控訴，丈夫阿強（化名）與女同事小美（化名）發生婚外情，兩人不僅互相傳送「寶劍沒有出鞘」、「妳那個黑絲實在太誘人了」等露骨訊息，還在3個月之內共赴摩鐵或旅館9次，憤而決定對阿強提告求償50萬元。高雄地院法官日前審理之後，判阿強應賠償30萬元較為適當。

綠帽男製「68頁PPT」爆料妻外遇還染HPV

綠帽男製「68頁PPT」爆料妻外遇還染HPV

女兒學費8千喊沒錢！酒店豪砸1萬8　他晚年超慘生活曝

女兒學費8千喊沒錢！酒店豪砸1萬8　他晚年超慘生活曝

偷吃人夫被抓包秒再約　閨蜜喊沒錢賠

偷吃人夫被抓包秒再約　閨蜜喊沒錢賠

人妻親吻同事　法官驗證1事判賠30萬

人妻親吻同事　法官驗證1事判賠30萬

關鍵字：

花蓮地院外遇婚外情

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

快訊／珍古德博士辭世　享壽91歲

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

不敢要博愛座了？北捷嬤改坐淺藍椅休息

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面