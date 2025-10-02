抓包妻放閃小王「IG公開愛的短片」　夫2原因告輸

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小美（化名）與在直播間認識的男子阿強（化名）發生婚外情，甚至毫不掩飾在IG公開短影片示愛，憤而決定對兩人提告求償50萬元。然而，花蓮地院簡易庭法官審理之後，認為阿強事先並不知道小美已婚，加上人夫舉證不足，最終裁定駁回。

▲人夫控訴小美與阿強發生婚外情，還在IG分享「愛的短片」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他與小美結婚3年，某天無意間發現小美與阿強的親密對話，小美甚至在IG分享「用阿強照片及親暱合照製作的短影片」表達愛意，行為毫不掩飾，兩人的關係顯然已經踰矩，侵害到他的配偶關係身分法益，且情節重大，憤而決定對兩人提告求償50萬元。

阿強則辯稱，他是在抖音直播間認識小美，小美自稱已經離婚，他才會同意交往，沒想到小美後來改口承認有老公，經人夫聯繫，才確認此事為真，他真的是在不知情的狀況下同意交往的。

另一名證人也證稱，小美在聊天期間被問到是否單身、有無男友，她回答「單身」。而小美經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

花蓮地院簡易庭法官認為，阿強的說詞與證人相符，應可採信；至於小美的部分，配偶一方不誠實的行為需達到「破壞原本夫妻或家庭間共同生活之圓滿安全及幸福程度」，人夫與小美此前是否處於婚姻幸福圓滿之狀態，人夫並未舉證，最終因人夫舉證不足，裁定駁回，全案仍可上訴。