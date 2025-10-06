　
社會 社會焦點 保障人權

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

▲台南小三與人夫上課產生情愫，多次到摩鐵上床。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲台南小三與人夫上課產生情愫，多次到摩鐵上床。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

台南地方法院日前審理一起配偶權侵害案件，判決一名陳姓女子須賠償劉姓元配女子30萬元慰撫金。法院認定，儘管陳女否認與劉女的丈夫小明有性關係，但小明供稱兩人曾多次在汽車旅館及私人房舍發生性行為，並有親密合照為證，法院據此認定陳女確實侵害婚姻關係。

判決書指出，劉女與小明於2020年3月結婚，至今仍為合法夫妻。劉女向法院指出，從2024年10月起至2025年4月間，陳女明知小明為人夫，仍持續與其交往，並在台南新營一帶的汽車旅館及其他地點發生多次性行為。劉女表示，在發現丈夫與陳女的不倫關係後，身心備受打擊，家庭也陷入危機，遂提告求償150萬元。

陳女則辯稱，與小明僅為朋友關係，從未有過性行為，更聲稱直到遭劉女指責是「小三」、並阻撓其向小明討債50萬元後，才得知兩人是夫妻，否認自己對劉女造成精神損害。

法院開庭時，小明卻當庭證實他與陳女是在某農政單位課程中認識，當時就曾表明自己已婚，但陳女仍主動要求交往。他也坦承兩人從2024年10月下旬至2025年4月間，在台南新營某汽車旅館與私人房舍發生過多次性行為，並於2025年5月後才斷絕聯繫。

法官審酌小明的供詞及雙方留下的合照，照片中兩人舉止親密，不僅有勾手，還有躺臥同床等畫面，遠超出一般朋友應有的互動。法院認定，陳女與小明的行為已嚴重破壞劉女的婚姻生活，構成對配偶權的重大侵害，令原告身心受創。綜合雙方的學歷、經歷及經濟條件，法院最終判決陳女應賠償劉女30萬元慰撫金，全案仍可上訴。

