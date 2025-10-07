快訊／8級強風要來了　今變天降溫

▲林定宜說，哈隆颱風強度可能到中颱上限。（圖／翻攝NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風！中央氣象署預報員林定宜表示，今天東北風增強，周三至周五東北風影響，迎風面降雨稍增，高溫略降3-4度。

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今上午至周三晚上，蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北風增強，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、恆春半島有局部短暫陣雨，花蓮、台東也有零星降雨，清晨中南部已有零星短暫陣雨，午後中南部有局部短暫雷陣雨；東半部高溫31-32度，西半部34-35度，新竹、苗栗、台中、台南有局部36度發生機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜說，周三至周五東北風影響，大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨；北部、東北部高溫略降3、4度，基隆北海岸、東北部預測31度，大台北32度，而低溫則沒明顯變化。他解釋，此東北風不是北方冷空氣，而是哈隆颱風外圍造成的東北風，降溫為雲多下雨關係。

林定宜表示，周六到下周一偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜提到，中度颱風哈隆朝西北轉北北西、再轉東北，往日本南方海面前進，對台灣無直接影響，但會造成東北風增強，迎風面降雨稍增；而其未來強度可能到中颱上限，會不會變強颱，還要再觀察。

▼最新哈隆颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▼本周天氣圖。（圖／氣象署）

