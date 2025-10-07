　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

（圖／翻攝easterlywave）

▲哈隆颱風持續發展中。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，中度颱風哈隆將在日本南方海面向東北東大迴轉，侵襲日本的機率並不高，雖然強度將逐漸增強，直逼強颱，但距離台灣遙遠，無影響。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地晴朗，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，今晚起北海岸、東半部偶有零星降雨的機率。

吳德榮說，周二至周五國慶日，台灣東側水氣略增，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率，各地大多仍晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率，北台高溫微降，其他地區白天仍偏熱。

▼最新歐洲系集模式模擬圖。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮指出，國慶連假末2天（周六、周日）及下周一，各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，東半部偶有零星降雨的機率。

吳德榮分析，最新歐洲系集模式模擬圖、最新氣象署路徑潛勢預測圖皆顯示，哈隆颱風將在日本南方海面向東北東大迴轉，侵襲日本的機率並不高，雖然強度將逐漸增強，直逼強颱，但距離台灣遙遠，無影響。

▼最新哈隆颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象氣象雲颱風吳德榮

