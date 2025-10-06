　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

（圖／翻攝easterlywave）

▲哈隆颱風發展中。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，輕度颱風哈隆已調整在日本南方海面向東北東大迴轉，雖然強度將逐漸增強，直逼強颱，但距離台灣很遠，無直接威脅。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日中秋節太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，中午前後紫外線為過量級或危險級，午後局部山區偶有短暫降雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，哈隆颱風將在日本南方海面向東北大迴轉，對台灣無影響；周二至周五台灣東側水氣略增，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率，各地大多晴時多雲，北台高溫微降，其他地區白天仍偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，周六、周日各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，東半部偶有零星降雨的機率。

▼最新歐洲系集模式模擬圖。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱麥德姆持續向西北西，今晨颱風中心已在廣西境內，續侵襲廣西、越南北部，強度減弱中。

吳德榮分析，最新歐洲系集模式模擬圖、最新氣象署路徑潛勢預測圖皆顯示，哈隆颱風已調整在日本南方海面向東北東大迴轉，雖然強度將逐漸增強，直逼強颱，但距離台灣很遠，無直接威脅。

▼最新哈隆颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最新「馬太鞍溪堰塞湖」畫面曝光
哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝
哈隆估今晚成中颱　「東北風來了」明變天降溫
川普警告哈瑪斯：不交出加薩，就全滅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

維也納機場貴賓室驚見「恐怖料理」　一票台人崩潰：這拷問室吧？

今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年　一招吸能量貴人

哈隆估今晚成中颱　「東北風來了」明變天降溫

收假日「國道11處地雷」　國5北上恐塞13小時

敲碗成功！7-11「統一翻轉布丁」真的來了　限量52萬顆開賣日曝光

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

他叫外送22元雲端發票中千萬　「少做2事」獎金全部充國庫

被問「要向總統報告什麼重點」　季連成：你當總統我就向你報告

心靈學院爆虐死案！薔薔「被騙30萬」逼哭回想前世　恐怖手法曝

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

維也納機場貴賓室驚見「恐怖料理」　一票台人崩潰：這拷問室吧？

今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年　一招吸能量貴人

哈隆估今晚成中颱　「東北風來了」明變天降溫

收假日「國道11處地雷」　國5北上恐塞13小時

敲碗成功！7-11「統一翻轉布丁」真的來了　限量52萬顆開賣日曝光

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

他叫外送22元雲端發票中千萬　「少做2事」獎金全部充國庫

被問「要向總統報告什麼重點」　季連成：你當總統我就向你報告

心靈學院爆虐死案！薔薔「被騙30萬」逼哭回想前世　恐怖手法曝

小A辣砸120萬「包豪宅拍MV野戰」!　打開國際市場攻洋男

福特宣布「開發全新中型電動皮卡」！顛覆傳統空間更勝TOYOTA RAV4

印度不再兩邊討好　美國要求選邊站

唐綺陽運勢／雙子身心俱疲！巨蟹遇重大事件 獅子「走高冷路線」魅力UP

獨家／爸媽全是大咖！9歲童星「對太陽過敏」　曝林柏宏私下暖舉

疑點重重！　桃園8歲男童休克暴斃

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

維也納機場貴賓室驚見「恐怖料理」　一票台人崩潰：這拷問室吧？

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿　陪遊客「嘮嗑」重現娶妻4大件聘禮

【嚇到魂都飛了】老婆戴紅蓋頭扮鬼新娘　老公嚇到跌坐在地XD

生活熱門新聞

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

雲端發票中千萬　「少做2事」獎金充國庫

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

中秋恰逢月老誕辰！命理師曝「4生肖」桃花開

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

藝識流靈修命案！薔薔驚曝曾被騙30萬

哈隆估今晚成中颱　「東北風來了」明變天降溫

攤商「陳先生」買黑心豬大腸？寧夏夜市發聲

逢甲菠蘿油高掛「做不下去」看板抗議　

日本1新制！他崩潰「提前4小時到機場」　網吵翻

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

更多熱門

相關新聞

哈隆估今晚成中颱　「東北風來了」明變天降溫

哈隆估今晚成中颱　「東北風來了」明變天降溫

中央氣象署預報員劉沛滕表示，輕度颱風哈隆今天晚間可能增強為中度颱風，對台灣無直接影響，但要注意長浪；而周二東北風有點增強，周三到周五東北風影響，高溫相對沒那麼熱。

麥德姆襲海南島　海水倒灌畫面曝光！

麥德姆襲海南島　海水倒灌畫面曝光！

丹娜絲災後修復加速中　內政部曝民宅修繕進度

丹娜絲災後修復加速中　內政部曝民宅修繕進度

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

關鍵字：

氣象氣象雲颱風吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

雲端發票中千萬　「少做2事」獎金充國庫

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

她花3萬「買1家電」超值得！網讚爆

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！

妻產後禁慾5月！人夫凍未條「出軌激戰岳父」

更多

最夯影音

更多
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面