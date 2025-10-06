哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

▲哈隆颱風發展中。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，輕度颱風哈隆已調整在日本南方海面向東北東大迴轉，雖然強度將逐漸增強，直逼強颱，但距離台灣很遠，無直接威脅。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日中秋節太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，中午前後紫外線為過量級或危險級，午後局部山區偶有短暫降雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，哈隆颱風將在日本南方海面向東北大迴轉，對台灣無影響；周二至周五台灣東側水氣略增，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率，各地大多晴時多雲，北台高溫微降，其他地區白天仍偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，周六、周日各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，東半部偶有零星降雨的機率。

▼最新歐洲系集模式模擬圖。（圖／翻攝weathernerds）



吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱麥德姆持續向西北西，今晨颱風中心已在廣西境內，續侵襲廣西、越南北部，強度減弱中。

吳德榮分析，最新歐洲系集模式模擬圖、最新氣象署路徑潛勢預測圖皆顯示，哈隆颱風已調整在日本南方海面向東北東大迴轉，雖然強度將逐漸增強，直逼強颱，但距離台灣很遠，無直接威脅。

▼最新哈隆颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

