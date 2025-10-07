哈隆增強中颱「詭樣大轉彎」全閃避　東北風來了2地雨變天！

▲哈隆已經增強為中度颱風 。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，國慶一周迎風面東半部偶陣雨，背風面西半部午後有雨，7日開始東北風增強，北台灣天氣漸轉多雲轉雨，至於第22號中度颱風「哈隆」預估會在日本南方海面移動，對台灣沒有影響。氣象專家分析，「高壓太頑固，繼續熱下去！」未來一周太平洋高壓持續盤據影響，持續炎熱，要感覺稍微有涼感的秋意，可能要等到十月下旬了。

氣象署預報，未來一周迎風面東半部轉雨，東北風增強，目前針對8縣市發佈「陸上強風特報」，蘭嶼綠島、桃竹苗、台中、屏東、金門局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。7日北台灣天氣漸轉多雲轉雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區和恆春半島容易出現短暫陣雨，東部、東南部也有零星小雨，其他地區則大多是多雲到晴的天氣，中南部午後留意局部雷陣雨，這樣天氣預估持續至13日（下周一），環境漸轉東風。

▲哈隆颱風預估將來個大轉彎，也不會直接侵襲日本 。（圖／中央氣象署）



民間氣象愛好「台灣颱風論壇」指出，由於太平洋高壓主體就在台灣附近，高壓沉降作用及陽光強烈，造成連日高溫，熱得不得了，比往年高了4至8度，未來一週高壓持續盤據，持續炎熱，要有稍微有涼感的秋意，可能要等到10 月下旬了。

至於22號哈隆颱風，氣象署表示，它已於6日晚間增強為中度颱風，預估未來將先往西北移動，再大轉彎朝日本南方、東南方海面移動，距離台灣超過1870公里，對台灣天氣沒有直接影響。

台灣颱風論壇則分析，哈隆強度還在逐漸增強中，未來路徑方面，原本連接的副熱帶（太平洋）高壓將稍微減弱、斷開，哈隆將趁著兩高壓之間的弱點（破口）順勢北上，隨後大角度轉向東北，8、9日（周三、四）期間通過日本南方外海，目前來看直接侵襲日本的機率已大幅降低，對當地天氣影響不大，只有9日這天會讓和歌山、名古屋、靜岡、東京、千葉等太平洋沿岸地區下一點雨。