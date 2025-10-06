　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

哈隆估今晚成中颱　「東北風來了」明變天降溫

（圖／NOAA）

▲氣象署觀測，哈隆颱風今晨2時中心位置在台北東方2050公里之處。（圖／翻攝NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員劉沛滕表示，輕度颱風哈隆今天晚間可能增強為中度颱風，對台灣無直接影響，但要注意長浪；而周二東北風有點增強，周三到周五東北風影響，高溫相對沒那麼熱。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今日中秋節天氣穩定，午後山區、部分中南部地區有局部短暫雷陣雨，傍晚到入夜水氣逐漸消散，晚上可見月亮。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

劉沛滕說，周二東北風有點增強，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區、恆春半島有迎風面降雨，中南部以午後雷陣雨為主；周三到周五東北風影響，大台北、東半部、恆春半島容易下雨，中南部午後有少部分雷陣雨。

劉沛滕表示，周六、周日偏東風到東南風，東半部有零星降雨，西半部天氣較穩定，而午後中南部局部地區有雷陣雨。

近期溫度部分，劉沛滕提到，中秋連假期間西半部高溫來到33-35度，不少地區出現36度，周二高溫略降一些，周三到周五北部、宜蘭高溫30-32度，相對沒那麼熱；至於低溫則沒太明顯降溫，仍有25-27度。

劉沛滕指出，哈隆颱風今晚可能增強為中颱，對台灣無直接影響，但要注意長浪；預估哈隆周三到周五會慢慢接近琉球東方海面，相對距離琉球群島比較近，之後逐漸稍北轉，再轉東北方移動，大部分時間都在日本南方海面移動。

▼最新哈隆颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

10/04 全台詐欺最新數據

最新「馬太鞍溪堰塞湖」畫面曝光
哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝
哈隆估今晚成中颱　「東北風來了」明變天降溫
川普警告哈瑪斯：不交出加薩，就全滅

相關新聞

麥德姆襲海南島　海水倒灌畫面曝光！

麥德姆襲海南島　海水倒灌畫面曝光！

颱風麥德姆在海南造成災情，文昌市臨海地區發生海水倒灌，街道嚴重淹水，有如一片汪洋。

丹娜絲災後修復加速中　內政部曝民宅修繕進度

丹娜絲災後修復加速中　內政部曝民宅修繕進度

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

