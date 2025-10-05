教育最高榮譽！基隆勇奪「海洋推手獎」縣市特優　四連霸達陣

▲基隆勇奪「海洋推手獎」縣市特優，八斗國小教學團隊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府長期致力推動海洋教育，今年10月傳來捷報。在教育部「第六屆海洋教育推手獎」評選中，基隆市連續四屆榮獲「縣市特優獎」殊榮，同時也在個人獎、課程教學團隊獎（國小組2件、高中組1件）等項目表現優異，展現本市深耕海洋教育的豐碩成果。

「海洋教育推手獎」是全國海洋教育領域的最高榮譽之一，旨在表揚積極推動海洋教育、落實海洋素養、引導學生親近並守護海洋的教育單位。海洋教育是基隆市的重點課程，透過一群熱忱的教師、學校及行政團隊，結合產官學界的資源，推動跨領域及在地化課程，以多元方式引導學生體驗與認識海洋，培養海洋素養，最終榮獲縣市獎的肯定。

▲安樂高中師生及作品合照。

在個人獎方面，中山高中林金山秘書深耕海洋教育多年，自2011年起擔任基隆市國民教育輔導團海洋教育議題小組輔導員，至今已邁入15年。他與團員共同開發並推廣高中15件、國中12件海洋教育教案及教材，讓海洋教育更貼近學生生活。此外，林秘書也擔任基隆市外木山海上長泳活動副總幹事，傾力確保活動安全與品質。

安樂高中獲獎團隊以「海洋科學與技術」、「海洋資源與永續」為學習主題，開設海洋（船舶）工程設計、APP程式設計、能源實作、ROV水下無人機、遙控仿生魚等課程，強化學生「做、用、想」的實作能力。

▲林金山秘書漁港走讀導覽。

八斗國小則透過海洋校本課程《八斗海洋公民科學+》，以體驗、提問、探究、應用、發表的完整學習路徑，打造「五力全開」海洋素養培育方案，讓孩子在校園與潮間帶中探索海洋、親近自然、實踐永續。

長興國小及港西國小與國立海洋科技博物館合作，整合三方行政領導、教學經驗與專業研究資源，設計《潛進海洋：海底探秘行動隊》課程，以學生為核心，透過沉浸式任務與跨域整合學習，培養學生的探究精神與創造能力。

▲長興國小及港西國小教學團隊。



此外，基隆市在教育部「2024-2025年海洋教育創新教學優質團隊選拔」中亦有優異表現：八斗國小、港西國小及長興國小榮獲國小組特優；安樂高中、百福國中、建德國中及武崙國中聯隊獲得國中組優等；安樂高中及基隆高中則分別獲得高中組特優及優等，充分展現本市推動海洋教育的堅實能量。

基隆市教育處處長徐嬿立表示，這項成就並非單一單位或短時間所能達成，而是眾人共同努力的成果。她衷心感謝默默耕耘的教師，以及戶外教育及海洋教育中心、戶外暨海洋教育輔導團等專業團隊的支持，同時也感謝產發處、文觀局及國立臺灣海洋大學等單位的積極協助，為海洋教育奠定紮實基礎。她希望藉此契機，鼓勵更多師生投入海洋教育課程，揚帆逐夢，共築海洋新視野。

▲安樂高中、百福國中、建德國中及武崙國中的教學團隊。

▲全國海洋教育成果觀摩會領獎。

▲基隆市海洋教育團隊。