國際

快訊／諾貝爾醫學獎公布　美日3學者共獲殊榮

▲▼本屆諾貝爾醫學獎得主。（圖／諾貝爾獎）

記者詹雅婷／綜合報導

2025年諾貝爾生理學或醫學獎6日揭曉，得主為美國學者布朗科（Mary E. Brunkow）、美國學者拉姆斯德爾（Fred Ramsdell）以及日本免疫學者坂口志文獲獎，以表彰他們在外周免疫耐受方面的開創性發現，這項機制能夠防止免疫系統傷害人體自身。

三名得主辨認出免疫系統的「安全守衛」調節型T細胞（regulatory T cells），從而奠定全新研究領域的基礎。這些發現促成潛在醫療療法發展，目前這些療法正在進行臨床試驗的評估。人們期望這些成果能夠治療或治癒自體免疫疾病、提供更有效的癌症治療，並預防幹細胞移植後的嚴重併發症。

諾貝爾委員會主席坎佩（Olle Kämpe）表示，「他們的發現對我們理解免疫系統運作機制，以及人類為何不會普遍出現嚴重自體免疫疾病，具有決定性意義」。

諾貝爾頒獎機構透過聲明表示，「他們的發現為全新研究領域奠定基礎，並促進新療法的發展，例如用於癌症和自體免疫疾病的治療」。


2025諾貝爾獎頒獎時程（台灣時間）

物理獎 10/7（二）下午5時45分
化學獎 10/8（三）下午5時45分
文學獎 10/9（四）晚間7時
和平獎 10/10（五）下午5時
經濟學獎 10/13（一）下午5時45分
 

10/05 全台詐欺最新數據

諾貝爾醫學獎今揭曉　華裔科學家可望獲獎

諾貝爾醫學獎今揭曉　華裔科學家可望獲獎

2025年諾貝爾生理學或醫學獎將於台灣6日下午5時30分公布。根據先前揭曉的科睿唯安引文桂冠獎及專家預測，美籍華裔科學家陳志堅是熱門人選之一，他以發現cGAS解開DNA如何刺激免疫和炎症反應之謎先後獲得三大國際公認諾獎風向標，日本的寒川賢治、兒島將康發現「飢餓素」有望獲獎。

諾貝爾獎6日揭曉　全球關注川普能否獲和平獎

諾貝爾獎6日揭曉　全球關注川普能否獲和平獎

川普想拿和平獎？馬克宏：先結束加薩衝突

川普想拿和平獎？馬克宏：先結束加薩衝突

和平獎不行！陸政府招人才需有「諾貝爾獎」

和平獎不行！陸政府招人才需有「諾貝爾獎」

美議員提名川普角逐「諾貝爾和平獎」

美議員提名川普角逐「諾貝爾和平獎」

關鍵字：

諾貝爾獎醫學獎

讀者迴響

