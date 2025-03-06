解決中東問題有功！　美議員提名川普角逐「諾貝爾和平獎」

▲美國議員提名川普角逐諾貝爾和平獎。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

諾貝爾協會（Nobel Institute）宣布，今年諾貝爾和平獎的提名名單超過300個人與組織，其中包括美國總統川普（Donald Trump）與天主教教宗方濟各（Pope Francis）等知名人士。

美國共和黨籍眾議員伊薩（Darrell Issa）3日在社群媒體X上發文，宣布提名川普角逐諾貝爾和平獎，並強調「沒有人比他更值得獲獎」。美國媒體隨後援引伊薩辦公室的說法，表示伊薩之所以提名川普，主要是基於他在中東問題上的努力。

根據法新社報導，諾貝爾協會在聲明中指出，今年共有338個候選者獲得提名，當中包含244名個人以及94個組織。然而，根據挪威諾貝爾委員會的規定，候選名單內容至少需保密50年，不對外公開。

事實上，川普過去也曾數次被提名為諾貝爾和平獎候選人，而今年的提名則因其近來對俄烏戰爭的發言與動作格外引人關注。先前他曾與俄羅斯方面進行對話，試圖就俄烏衝突尋求解方，這一舉動不僅改變了美國的外交策略，更讓歐洲盟友感到震驚。

除了川普，挪威國會議員也向媒體透露，今年的諾貝爾和平獎提名名單中，還包括北大西洋公約組織（NATO）前秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）、聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）及教宗方濟各。