「和平獎」不行！陸政府招人才需有「諾貝爾獎」　網傻眼：奇觀

▲無錫市要求A1人才要得過諾貝爾獎。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇無錫相關政府部門日前公開，引進人才的條件，引起熱議，其中，A1類頂尖人才需得過「諾貝爾獎」，還不包含「和平獎」，令網友們直呼，「這條件簡直是奇觀！」

據《中國藍新聞》報導，A1類頂尖人才不僅要得過「諾貝爾獎」，還有中國國家最高科學技術獎，且年齡要求一般不超過75歲，此類人才可直接認定為、無錫市最高層次人才，享有配套政策。

▲無錫政府引進人才條件。（圖／翻攝自微博）

該份條件資料顯示，A2類人才要是國家最高學術權威機構會員（一般為「member」、「fellow」）；A3類人才則需得過圖靈獎（全名為，A.M. 圖靈獎）或菲爾茲獎（正名為，國際傑出數學發現獎）等國際認可的獎項。

相關貼文引起網友熱議，「現在用工企業真是喪心病狂」、「用腳寫招募條件」、「問一下老闆得沒得過諾貝爾獎」、「不想招人直說，瘋了吧」、「不想引進你就別引進，搞得好像有了諾貝爾獎，人家會去無錫一樣」、「還看不上和平獎，雖然和平獎這些年確實有點荒謬，那也是諾貝爾啊」。

諾貝爾獎是指，根據諾貝爾1895年的遺囑而設立的五個獎項，包括「物理學獎、化學獎、和平獎、生理學或醫學獎和文學獎」，以及瑞典中央銀行1968年設立的「諾貝爾經濟學獎」，用於表彰在經濟學領域做出傑出貢獻的人。

▲▼中國籍諾貝爾獎得主僅2名，莫言（上）、屠呦呦（下）。（圖／翻攝自微博）

報導指出，截至2025年4月，中國籍諾貝爾獎得主僅有兩位，分別是2012年莫言獲得諾貝爾文學獎，以及2015年屠呦呦獲得諾貝爾生理學或醫學獎。