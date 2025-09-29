台灣晶片外交首秀　BBC示警：恐埋三風險成雙面刃

▲台灣晶片產業具有全球領先地位，近來更被視為外交工具，但專家提醒風險不容小覷。。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

針對台灣近日對南非啟動、又迅速喊停的「晶片外交」行動，英國廣播公司（BBC）28日刊出深度報導，直指這是台北首次嘗試將半導體實力武器化的外交策略。BBC指出，此舉雖是釋放政治信號，但同時也伴隨高度風險，既可能成為強而有力的王牌，也可能反過來傷及自身。

根據 BBC 報導，台灣國際貿易管理局 9 月 23 日宣布將南非列入晶片出口管制名單，限制半導體、晶片與記憶體等產品出口，涉及多達 40 多家台灣半導體產業鏈相關企業。這項決定被視為對南非政府的反制，因為後者要求台灣駐處更名並遷出首都。外界分析，南非在今年 11 月即將主辦 G20 峰會，意欲透過對台灣施壓來向北京示好。

然而，這項「禁令」僅維持兩天便被外交部叫停。BBC引述新加坡國立大學副教授莊嘉穎指出，台北此舉是要讓各國明白，「在中國壓力下打壓台灣並非沒有成本」。他同時強調，台灣之所以迅速暫緩措施，是為了展現願意對話的姿態，但並不代表這種理性立場可以被無限視為理所當然。

BBC報導同時引述彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）的觀點，點出台灣打出的「晶片牌」恐面臨三大隱憂：

1. 供應鏈去台化：各國可能加快尋求多元化供應鏈，長期恐削弱台積電等台灣半導體的優勢。

2. 誤傷盟友：由於日本等半導體合作夥伴在南非等地有業務布局，出口管制恐波及友邦企業。

3. 原料反制風險：南非是全球鉑族金屬的重要供應國，若反向限制出口，可能衝擊全球晶片生產，反倒讓台灣陷入被動。

雖然 BBC 報導沒有斷言台灣的晶片外交究竟是利是弊，但已清楚揭示出台灣在面對中國外交壓力時，運用半導體優勢作為戰略工具的兩難處境。一方面，這是彰顯實力、展現決心的手段；另一方面，卻也可能加速國際供應鏈重組，甚至牽動盟友與原料市場的連鎖反應。

台北此番「先出手、再收手」的外交操作，被視為一次試探性的行動。未來若再度遭遇類似挑釁，是否還會動用「晶片牌」以及如何調整力度，將成為外界持續關注的焦點。