賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功

▲有別於日前賴清德第一次到花蓮勘災，沒有見到花蓮縣長徐臻蔚，僅以電話連繫；這次兩人比肩而坐，還咬耳朵討論救災復原情況。（圖／直播共訊畫面）



記者陶本和／台北報導

中秋連假的第二天（5日），總統賴清德視察花蓮縣光復鄉中央災害應變中心前進協調所，有別於上一次到光復鄉勘災，無緣見到花蓮縣長徐榛蔚，這次兩人終於比肩而坐，在聽取簡報時，還不時咬耳朵討論救災情況。賴清德在談話時表示，堰塞湖短期若無法徹底解決，有4件事情要先做，就是掌握水流水位、暫時性堤防、河床清淤，以及撤離計劃。

回顧日前洪災發生初期，賴清德第一次到花蓮勘災，但當時徐榛蔚沒有到災變中心前進協調所開會，賴清德只好致電給徐榛蔚，隔空詢問花蓮縣政府所需要的協助；不過，這次賴清德在中秋節前，再次來到花蓮勘災，了解災後復原狀況，這次徐榛蔚沒有缺席，兩人還比肩而坐，在聽取簡報時，也不時咬耳朵討論救災狀況。

對於後續堰塞湖的解決方案部分，賴清德在談話中表示，內政部長劉世芳已經邀集專家學者，持續就堰塞湖進行監控，也在討論可能的解決方案。不過，賴清德強調，在短期如果無法解決堰塞湖的問題，那同時就要做好4件事：第一是河川水面水流到底順不順？水位如何？第二，是暫時性堤防的施作工程；第三，是河床清淤工程要持續；最後第四，就是撤離計劃。

賴清德認為，只有落實做好這4件事，才有機會把堰塞湖的紅色警戒給解除，逐步降到黃色警戒，甚至是未來更低的警戒標準，這樣才可以讓民眾不用再憂心。

賴清德特別承諾，政府一定會想辦法來解決堰塞湖的問題，可以前述的4項基本功要先落實。他叮囑負責的相關單位，不論中央或地方，都要共同來合作，完成這些工作。