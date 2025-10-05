　
地方 地方焦點

賴清德南下七股視察風災復建　肯定中央地方合力成果

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，在中央、地方與民間團體合力搶修下，災區多數地點已完成清理並逐步展開重建。總統賴清德5日前往台南市七股區西寮里實地視察，由市長黃偉哲陪同關心復建進度，感謝各部會與基層人員投入，並期勉市府加速收尾，讓災民早日重返家園。

黃偉哲指出，西寮里受丹娜絲颱風侵襲嚴重，市府第一時間即整合中央及地方資源，優先強化堤防結構，防止未來再度淹水；同時加速修繕活動中心，使社區能重新運作。針對受災慰助金，市府以專案方式處理，確保補助能迅速發放到受災戶手中，協助居民安定生活。

賴清德表示，丹娜絲颱風行經路線為「百年罕見」，造成南部地區重創，能迅速完成重建，仰賴中央與地方攜手努力。他特別肯定市府暫停其他建設、集中工班投入重建，使進度與品質兼具。目前僅剩零星災戶待修復，期盼市府持續推進，讓居民早日恢復正常生活。

市府水利局長邱忠川說明，颱風期間西寮地區遭遇5.7公尺浪高與1.02公尺暴潮位，導致排水不及溢淹。水利局於兩日內完成西寮社區600公尺防洪牆加高，並於將軍區青鯤鯓社區增設400公尺堤防；青山港沙洲亦因受損嚴重，市府動用災害準備金1900萬元搶修，預計年底前完成850公尺沙腸袋設置與2.5萬立方公尺抽砂養灘作業。

水利局補充，感謝行政院支持台南市17.6億元治水經費計畫，將推動七股潟湖沙洲復育、大寮排水整治、防潮閘門與社區抽水設施等整體防護工程。沙洲復育短中長期計畫總經費11.9億元，短期採減浪柵、堆砂籬與NBS自然工法，中長期則規劃水工模型試驗與離岸潛堤建設；另區域排水治理經費5.7億元，防潮閘門與護岸設計已啟動，待經費核定後即刻發包施工。

賴清德在聽取簡報後強調，維護人民生命財產安全是政府的首要責任。台灣地處多災環境，相關單位應持續落實清淤、防汛等工作，「這與醫師救人無異」，能為市民提供更完善的安全保障。總統並於巡視民宅時致贈中秋禮盒，表達對居民的關懷與祝福。

今日陪同視察人員包括立委林俊憲、郭國文，議員蔡蘇秋金及多位民代代表，現場氣氛溫馨且充滿感謝之情。

賴清德中秋連假視察嘉義、台南、花蓮　督導災後復原修繕進度

丹娜絲災後修復加速中　內政部曝民宅修繕進度

柚見台南香！黃偉哲赴新加坡推廣文旦掀起搶購熱潮

潘孟安曬「賴桑疼孫現場」照　笑稱小寶寶都要賴清德抱讓他吃醋

吳思瑤接掌政策會　錯位的人事、沉痾的制度

吳思瑤接掌政策會　錯位的人事、沉痾的制度

