社會 社會焦點 保障人權

感謝鏟子超人們！賴清德向志工致敬：這是台灣令人欽佩的地方

▲中秋前夕賴清德喊話感謝「鏟子超人們」：這是台灣令人欽佩的地方。（圖／記者賴文萱攝）

▲中秋前夕賴清德喊話感謝「鏟子超人們」：這是台灣令人欽佩的地方。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱、陳宏瑞／花蓮報導

花蓮光復鄉遭洪災重創，上萬名鏟子超人湧入清理，成為台灣最美風景之一。總統賴清德在中秋節前夕親赴災區視察災後復原及重建進度，他特別提到，光復鄉才1萬1千多人，但上個3天連假已湧入10幾萬人，他要代表國家向這些投入救災的志工表達感謝，並直呼「這就是台灣令人尊敬欽佩的地方」。

中秋節前夕，賴清德今日下午赴光復災區進行視察，第一站先至中央災害應變中心前進協調所，關心災後處置情形。他也特別藉這個機會，代表國家向每位投入救災工作的志工表達感謝，謝謝所有鏟子超人、車輛超人、機動超人、水電超人們的幫忙。

▲賴清德赴光復視察復原進度，徐榛蔚疾呼盼中央協助清除土泥山。（圖／記者賴文萱攝）

▲賴清德赴光復視察復原進度，徐榛蔚疾呼盼中央協助清除土泥山。（圖／記者賴文萱攝）

賴清德說，整個光復鄉才1萬1千多人，但光是教師節3天連假就來了10幾萬人，台灣民眾的愛心令人非常敬佩，同時，他也感謝加入救災的外國朋友們。

賴清德指出，這次志工投入救災，讓國際社會也看到台灣在面對災害是如此團結，展現愛心的態度，外國民眾都很敬佩，這也是台灣令人尊敬欽佩的地方，強調後續會把該做的工作持續加強，並如期如質完成。

▲徐榛蔚直言，佛祖街土泥比人還高，只有中央才能統合賦予光復新生命。（圖／記者賴文萱攝）

▲徐榛蔚直言，佛祖街土泥比人還高，只有中央才能統合賦予光復新生命。（圖／記者賴文萱攝）

而上次賴清德來視察時，花蓮縣長徐榛蔚並未到場，僅透過通電話交流，這次兩人首度同框，徐榛蔚也當場向賴清德疾呼，重中之重是，佛祖街以東，600萬立方米，5-6米高的土泥山是最重要需清除的，一定要去清，現在就開始清，因為400多公頃的農田跟民宅都在裡面。

賴清德則允諾，一定會去清，國軍都已經進駐，中央會協助地方來做，強調已要求中央各單位全力投入救災工作，要把自己當花蓮人，希望全台民眾此時此刻也都是花蓮人，發揮人溺己溺的精神，和花蓮鄉親站在一起。

