政治

諾主席兵權必釋給總統候選人　張亞中要建立制度：別迷信大公無私

▲張亞中(右1)5日承諾若當黨主席，2028年會是兵權給總統候選人。（圖／記者黃國霖攝）

▲張亞中(右1)5日承諾若當黨主席，2028年會是兵權給總統候選人。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨將改選黨主席，其結果牽動藍營在2026年地方選舉、2028年總統大選布局。國民黨主席選舉候選人張亞中今（5日）表示，當他選就會把黨主席所有兵權交給總統候選人統一指揮，但什麼是兵權？「他（指總統候選人）認為什麼就是什麼」 ，且他也認為黨主席任期應憲政同步。張亞中強調，他始終認為理念跟制度才是團結最好方法，不要迷信哪個黨主席大公無私，只要把制度做好，讓黨主席不得不大公無私。

國民黨將於10月18日舉辦黨主席選舉，11月1日在全代會進行交接。由國民黨舉辦的首場黨主席選舉電視政見會5日下午登場，候選人張亞中、鄭麗文、蔡志弘、卓伯源出席，郝龍斌、羅智強則因在花蓮光復鄉救災而告假。而該政見會分為申論、媒體提問、線上蒐題、結論等4階段。

在媒體提問階段，對於當上主席後，2028年是否將統領黨內兵權釋出給總統候選人？若沒有這計畫，如何跟總統候選人合作？張亞中說，他4年前參加黨主席選舉就承諾，黨主席跟總統候選人兵權須一致避免雙頭馬車，所以會把黨主席所有兵權交給總統候選人統一指揮，但什麼是兵權？取決總統候選人怎麼認定，包括秘書長、包括「他（指總統候選人）認為什麼就是什麼」 。

張亞中說，第二，黨主席任期應憲政同步，因為這幾年出現，像是2026年敗選，黨主席要不要下台？所以他宣示黨主席任期至2028年5月19日止，如果國民黨2028年1月選贏，對方就是當然黨主席，任期520開始就任，但不幸選輸，2028年1月投票日隔天就啟動新任黨主席選舉，並在同年520就任。但如果總統當選人認為工作忙不想當黨主席，那麼對方可以指定一個人擔任其黨主席人選，這樣黨主席跟總統任期一樣。

張亞中表示，他始終認為制度是讓國民黨團結最好辦法，很遺憾看到黨內，包括黨主席選舉很多人沒做好準備，一出來就說選上黨主席，在地方選舉以後就要徵召台中市長盧秀燕，就要讓給她（當黨主席）。

張亞中說，他開玩笑，國民黨是百年政黨，什麼時候搞私相授受、這種軍權玩意？很遺憾還是這種家天下看法在本黨沒消失，因此他始終認為理念跟制度才是團結最好方法，不要迷信哪個黨主席大公無私，只要把制度做好，讓黨主席不得不大公無私，這才是要走方向。

10/04 全台詐欺最新數據

336 2 3872 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功
凌濤控劉世芳對災情魔性訕笑　中央災變中心轟抹黑：依法送辦
快訊／4縣市大雨特報！下到深夜
邱澤「高調放閃許瑋甯」鬆口會辦婚禮
感謝鏟子超人們！賴清德向志工致敬：這是台灣令人欽佩的地方
成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑
找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」感動9萬人　高中生嚇一跳：沒什麼

遭羅智強嗆無法服眾　鄭麗文：我尊重33萬黨員

遭羅智強嗆無法服眾　鄭麗文：我尊重33萬黨員

國民黨主席選舉10月18日登場，國民黨主辦的電視政見說明會今（5日）下午2時登場。不過，因花蓮救災行動持續進行中，部分國民黨主席候選人主張暫停後續政見發表會，羅智強稍早點名鄭麗文砲轟，還沒有當選黨主席，就開始輕忽國民黨立法院兄弟姐妹們的真心建議，請問當選黨主席後，如何服眾？鄭麗文於政見說明會申論中回應，黨魁選舉如期舉行，政見會發表會是重中之重，個別候選人可以選擇不出席，但一定要尊重33萬黨員的聲音。

藍光復重建條例「經費增至300億」　羅智強：黃國昌說100％支持

藍光復重建條例「經費增至300億」　羅智強：黃國昌說100％支持

誰在花蓮呵呵呵？　凌濤嗆劉世芳在災害中心訕笑

誰在花蓮呵呵呵？　凌濤嗆劉世芳在災害中心訕笑

批鄭麗文輕忽藍委建議如何服眾　羅智強：不顧災民我寧不當主席

批鄭麗文輕忽藍委建議如何服眾　羅智強：不顧災民我寧不當主席

軍警消沒加薪　藍白下周二擬提總預算復議

軍警消沒加薪　藍白下周二擬提總預算復議

張亞中 黨主席選舉 國民黨 盧秀燕 2028

