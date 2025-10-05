諾主席兵權必釋給總統候選人　張亞中要建立制度：別迷信大公無私

▲張亞中(右1)5日承諾若當黨主席，2028年會是兵權給總統候選人。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨將改選黨主席，其結果牽動藍營在2026年地方選舉、2028年總統大選布局。國民黨主席選舉候選人張亞中今（5日）表示，當他選就會把黨主席所有兵權交給總統候選人統一指揮，但什麼是兵權？「他（指總統候選人）認為什麼就是什麼」 ，且他也認為黨主席任期應憲政同步。張亞中強調，他始終認為理念跟制度才是團結最好方法，不要迷信哪個黨主席大公無私，只要把制度做好，讓黨主席不得不大公無私。

國民黨將於10月18日舉辦黨主席選舉，11月1日在全代會進行交接。由國民黨舉辦的首場黨主席選舉電視政見會5日下午登場，候選人張亞中、鄭麗文、蔡志弘、卓伯源出席，郝龍斌、羅智強則因在花蓮光復鄉救災而告假。而該政見會分為申論、媒體提問、線上蒐題、結論等4階段。

在媒體提問階段，對於當上主席後，2028年是否將統領黨內兵權釋出給總統候選人？若沒有這計畫，如何跟總統候選人合作？張亞中說，他4年前參加黨主席選舉就承諾，黨主席跟總統候選人兵權須一致避免雙頭馬車，所以會把黨主席所有兵權交給總統候選人統一指揮，但什麼是兵權？取決總統候選人怎麼認定，包括秘書長、包括「他（指總統候選人）認為什麼就是什麼」 。

張亞中說，第二，黨主席任期應憲政同步，因為這幾年出現，像是2026年敗選，黨主席要不要下台？所以他宣示黨主席任期至2028年5月19日止，如果國民黨2028年1月選贏，對方就是當然黨主席，任期520開始就任，但不幸選輸，2028年1月投票日隔天就啟動新任黨主席選舉，並在同年520就任。但如果總統當選人認為工作忙不想當黨主席，那麼對方可以指定一個人擔任其黨主席人選，這樣黨主席跟總統任期一樣。

張亞中表示，他始終認為制度是讓國民黨團結最好辦法，很遺憾看到黨內，包括黨主席選舉很多人沒做好準備，一出來就說選上黨主席，在地方選舉以後就要徵召台中市長盧秀燕，就要讓給她（當黨主席）。

張亞中說，他開玩笑，國民黨是百年政黨，什麼時候搞私相授受、這種軍權玩意？很遺憾還是這種家天下看法在本黨沒消失，因此他始終認為理念跟制度才是團結最好方法，不要迷信哪個黨主席大公無私，只要把制度做好，讓黨主席不得不大公無私，這才是要走方向。