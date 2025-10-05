基隆書道會會員聯展開幕　副市長邱佩琳：深化藝文教育扎根

▲逸韻出塵！2025基隆書道會聯展，呈現傳統書藝當代風貌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

由基隆市書道會主辦的「逸韻出塵－2025基隆市書道會會員聯展」，今（5日）於基隆美術館301展覽室盛大開幕，展期自9月30日起至10月19日止。副市長邱佩琳應邀出席開幕茶會，肯定書道會自1933年創立以來，歷經92年的深耕與傳承，並宣布市府將推動書法夏令營，讓書法教育向下扎根，培育青年世代的書法新力量。

邱佩琳致詞時表示，基隆市書道會自創會以來，始終致力推廣書法藝術，培育無數書法人才，更讓書法文化深植市民生活，成功奠定基隆作為「書法之都」的城市底蘊。她感謝歷任前輩與會員們的貢獻，並指出市府未來將持續與書道會合作，推動多元藝文活動，特別是針對青少年舉辦書法夏令營，期盼透過教育扎根，讓書法藝術成為城市文化的重要象徵。

邱佩琳也分享，書法大家于右任曾寫下一幅與基隆相關的作品「錦繡家山萬里同，尋詩處處待髯翁」。該作約十年前流落海外，近期於洛杉磯拍賣時由她購回。她表示，這件作品凝聚了歷史與文化記憶，未來若有機會，將公開展出，與市民共享。

基隆市書道會前身為1933年創立的「東壁書畫會」，1958年在于右任、李普同等書法大家的推動下，正式登記為光復後全臺首個立案書法團體，並曾舉辦臺灣有史以來規模最大的國際書法展。雖曾歷經中斷，1993年在林耀西、李普同、廖禎祥等前輩奔走下再度復會，由蔣夢龍老師出任理事長，開啟書法傳承的新篇章。