更保基隆分會中秋慰問學員　手作綠豆椪傳遞團圓幸福

▲明月傳愛！更保基隆分會攜手地檢署中秋送暖，向上學苑洋溢溫情（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中秋佳節倍思親，為撫慰安置學員思親情懷，財團法人臺灣更生保護會基隆分會於昨（3日）舉辦「明月相照‧關懷相隨」中秋關懷活動，邀請臺灣基隆地方檢察署檢察長柯宜汾、書記官長楊雅玲、主任觀護人林順昌及基隆市榮譽觀護人協進會理事長黃忠賢等人，前往向上學苑慰問，向工作人員及學員表達關心與關懷之意，並致贈加菜金與應景禮盒，並與學員一同體驗手作綠豆椪，讓學員在溫馨互動中感受節日團圓氛圍，傳遞愛與祝福的正向力量，讓大家在團圓節前夕感受滿滿暖意。

基隆地檢署檢察長柯宜汾表示，向上學苑提供學員一個穩定自我的避風港，讓學員在機構中獲得滋養與支持，培養正向力量與面對人生的勇氣，期勉學員珍惜學習與成長的機會，早日復歸社會、開創新人生。

更保基隆分會主任委員林正峰則感謝向上學苑無私付出，長期照顧與陪伴學員的辛勞。他表示，基隆分會結合更生事業群與協力廠商，提供多元就業機會，鼓勵學員學習專長、重新出發，早日回歸家庭，重建美好人生。

活動現場氣氛溫馨，除準備應景的月餅與水果外，還安排學員親手製作綠豆椪，體驗節慶手作樂趣。透過這場充滿關懷與祝福的活動，不僅讓學員感受到團圓的幸福，也讓社會洋溢更多溫暖與正向力量。