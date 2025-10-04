基隆4隻黑鳶遭非法鳥網纏死　其中1隻今年剛出生

記者黃翊婷／綜合報導

基隆市動物保護防疫所9月30日攜手基隆鳥會及台灣猛禽研究會，前往七堵區山區尋找保育類黑鳶時，意外發現4隻黑鳶慘遭鳥網纏死。現場鳥網範圍廣大，沿山脊延伸並橫跨多處山頭。動保所當場將鳥網拆除並帶回銷毀，目前正追查架網者身分及用途。動保所指出，這種行為已違反野生動物保育法，騷擾及虐待保育類動物，最重可處5年以下有期徒刑。

▲4隻黑鳶遭鳥網纏住死亡。（圖／基隆市動物保護防疫所，下同。）

這起事件起因於台灣猛禽研究會通報，一隻裝有發報器的黑鳶在七堵區山區停留不動，疑似受困非法鳥網。動保所會同兩會進行實地勘查，驚見大型鳥網設於人跡罕至的山頭，團隊分頭拆網時，發現4隻黑鳶吊掛其中，其中一隻還是今年剛出生、正被追蹤的個體。鳥網由動保所帶回銷毀，黑鳶則交由猛禽會剖檢確認死因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鳥網範圍廣大。

台灣猛禽研究會表示，黑鳶是食物鏈頂端物種，代表環境健康及生態多樣性。過去1992年基隆鳥會調查發現，全台黑鳶數量一度跌破200隻。2012年屏科大曾在黑鳶屍體中驗出劇毒農藥及超量老鼠藥，政府也因此停止免費發放老鼠藥。猛禽會每年秋冬號召志工調查黑鳶族群及夜棲地，雖然自2013年起數量逐漸回升，但仍未脫離族群危機。這次一次發現4隻黑鳶死於鳥網，顯示非法架網對黑鳶族群造成極大衝擊。

動保所強調，目前尚未掌握鳥網架設者身分，呼籲民眾或山友若發現有鳥網設置，請即撥打市民專線1999通報，由動保所協助移除，共同保護珍稀野生動物。

▼眾人合力拆除鳥網。