基隆地檢署中秋傳愛進監所　關懷更生人防詐宣導同行送暖

▲中秋送暖不忘防詐！基隆地檢署傳遞社會關懷進監所。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地方檢察署檢察長柯宜汾昨（3日）率領基隆更生保護會基隆分會主任委員林正峰、基隆市榮譽觀護人協會理事長黃忠賢等一行人，於中秋佳節前夕蒞所舉辦「明月相照、傳愛監所、防詐同行」關懷活動，致贈中秋月餅、急難救助金及加菜金，並同步進行防詐騙宣導，期盼在團圓佳節之際，將社會各界的關懷與支持傳遞給更生人及其家屬。

所長溫瑞祥致詞時，感謝各界善心團體長期支持與關懷，並期許透過社會溫暖的力量，喚醒收容人內省、改變的動力，為未來順利復歸社會奠定基礎。他同時提醒收容人，務必認清詐騙集團的手法與本質，切勿因貪圖小利或追求快速致富而誤入歧途，讓美好人生斷送在詐騙陷阱中。

檢察長柯宜汾表示，收容人現階段的生活如同「暫停鍵」，重返社會之路需要社會的支持與陪伴。期望藉由節慶慰問，讓大家感受到社會的溫暖與鼓勵，增強自立更生的信心。同時，近來詐騙案件頻傳，也藉此機會加強防詐宣導，提醒收容人與家屬保持警覺，共同防範受騙。

主任委員林正峰及理事長黃忠賢亦致詞勉勵，指出兩會長期投入收容人與更生人輔導關懷工作，值此佳節特別帶來真誠的問候與祝福，不僅提供實質急難救助，也傳達「防詐」的重要觀念。期盼社會各界持續攜手，協助更生人順利回歸社會，並共同守護全民財產安全。