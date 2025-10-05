　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸新郎婚禮當天跳河！謠傳「女方臨時加彩禮」3人被罰

▲▼陸新郎婚禮當天跳河！謠傳「女方臨時加彩禮」3人被罰。（圖／翻攝微博）

▲新郎在婚禮當天上午跳河。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

陝西安康旬陽市一名新郎3日婚禮當天在酒店附近跳河失蹤，有傳聞稱是女方臨時要求加彩禮（聘金）所導致。對此，當地官方出面闢謠，強調婚禮瑣事才是主因，警方也對3名散佈謠言的網友開罰。

根據紅星新聞報導，跳河的男子現年29歲，3日因婚禮瑣事情緒失控，上午10點多從婚禮酒店的門口跑至一旁的旬河大橋，從橋上跳入河中後失蹤。

當地官方隨後出動公安、消防、海事等部門人力全力搜救，但尚未尋獲男子。

悲劇發生後，網路上出現大量傳言，包含，「男子是由於女方臨時要求多加2萬元（約8.3萬元新台幣）彩禮才情緒失控」以及「新郎的媽媽同一天下午也跳河了」等。

▲▼陸新郎婚禮當天跳河！謠傳「女方臨時加彩禮」3人被罰。（圖／翻攝微博）

對於男子跳河的主因，他的父親在接受媒體採訪時無奈表示，「很多事情，種種原因。」當地官方的相關負責人也說，「可以明確說跟彩禮沒有關係。」

為了避免謠言持續擴散，旬陽市公安機關也依法查處了3起網路謠言案件，分別是：網友華某（女）使用其短影音平台帳號發佈「新娘臨時加兩萬元彩禮錢，新郎一氣之下墜漢江。聽說母親因傷心過度也跳江了」；網友張某（女）使用其短影音平台帳號發佈「新郎媽媽同天下午在旬陽大河南也跳了下去」；網友劉某（女）使用其短影音平台帳號發佈「被彩禮壓垮的兩條人命，到底值不值」。

旬陽市公安機關強調，以上不實信息擾亂網路空間秩序，擾亂社會公共秩序，造成不良影響，公安機關已分別對相關人員進行批評教育和行政處罰。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

10/04 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸新郎婚禮當天跳河！謠傳「女方臨時加彩禮」3人被罰

陸新郎婚禮當天跳河！謠傳「女方臨時加彩禮」3人被罰

陸新郎婚禮當天跳河！謠傳「女方臨時加彩禮」3人被罰

