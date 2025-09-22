婚禮前2周才知「男友性功能障礙」又約砲！她逃婚被討250萬

▲原PO發現男友偷偷約砲。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

原本應該是迎向幸福的婚禮，竟在倒數兩周時急轉直下。一名女網友透露，與交往6年的男友即將步入禮堂，雙方家長早已敲定婚禮細節，親友也都準備好見證這場婚事，沒想到卻在這時發現男方驚人祕密，不只婚禮喊卡，最後竟還被男方家追討高達250萬元的「損失費用」，讓她身心俱疲。

原PO透露，原本雙方都已準備就緒，婚紗、場地、流程一切就定位，卻在某次無意間發現男友長期隱瞞性功能障礙的事實，不僅勃起困難與早洩，還有精蟲數低的問題。更讓她難以接受的是，男方其實早就知情，卻選擇隱瞞，甚至還跟朋友妻子與公司廠商發生性關係，但男友卻說「只是純粹肉體關係。」

原PO雖然崩潰痛心，但仍選擇陪伴對方就醫、配合接受不孕療程，不料男方母親竟將一切問題推到她身上，要求她搬進家中「備孕」，不僅嚴控飲食，還強迫接受試管療程。原PO因排卵針副作用身心俱疲，不但情緒失控，還出現嘔吐與水腫等症狀，婚紗也數次更改尺寸，「覺得自己跟那種育種的牲畜沒有兩樣，關起來不停打針吃藥等配種。」

最後，原PO受不了，拖著行李箱離開男友家。雙方家長隨即召開會議，女方父母希望暫緩婚期處理爭議，但男方母親堅持不能延後，最終談判破局，沒想到男方母親寄來一張高達250萬元的清單，詳細列出婚禮與生殖中心的醫療費用，要求女方全數賠償。

最後，原PO爸爸賣股票籌錢，支付249萬9999元，僅留下1元給女兒自行承擔。原PO無奈表示，「6年多的感情，換來一張250萬的帳單，覺得可笑。」

貼文曝光，網友安慰原PO，「不要賠，我衷心希望那張支票還沒送出去，送出去的話去銀行申請止付，如果250萬給出去了，去告他們不當得利，拿其中的2萬塊去請個律師都能省下248萬」、「知道有炮友那個時候就該分了，怎麼還會有後續」、「直接找律師處理，應該是對方和對方家庭要賠償妳才是」。