受災戶阿嬤清淤一半「開心到跳舞」　拎酒瓶向志工炫耀：21年的！

花蓮洪災的後續復原工作仍在持續當中，大量的「鏟子超人」湧入當地，也因此產生許多暖心又有趣的故事。一名志工在清淤的過程中，發現身為受災戶的屋主阿嬤突然開始唱歌、跳舞，仔細一聽才知道，原來是珍藏的美酒被挖出，阿嬤也因此拿著酒瓶跑到志工面前炫耀，可愛的畫面令許多網友不禁嘴角上揚。

志工yujiang_0724在Threads上分享，近日清淤到一半時，屋主阿嬤突然開始唱歌，心情相當雀躍，讓在場的志工全部笑了出來。原先不曉得是為什麼，仔細聽了一下，才知道原來是「挖出寶貝了」。

屋主阿嬤接著捧著酒瓶，一邊跳舞一邊朝著志工們靠近，接著開始炫耀手中的美酒，並且鄭重強調「21年的」，臉上得意的表情可以看得出有多開心。

yujiang_0724接著表示，屋主阿嬤向他們透露，這瓶酒是一位已故朋友所贈送的禮物，讓原先感到開心的志工們不禁鼻頭一酸，忍不住喊道「阿嬤加油，花蓮加油」。後續yujiang_0724又分享，除了這瓶珍藏21年的美酒以外，阿嬤又找到了2瓶寶貝的高粱酒，驚喜接連不斷。

不少網友看見阿嬤開心唱歌、跳舞的影片，忍不住留言直呼，「看她開心的樣子，眼淚就流出來」、「這我花蓮的媽媽，她成功找到三瓶寶貝」、「這麼快樂應該馬上開來喝！這樣才能很有意義的存在記憶裡」、「那個真的是無價寶貝！」

此外，也有酒友留言補充，這支酒從瓶身外觀來看，應該是某大牌酒廠的酒，實際年分應該不到21年。