地方 地方焦點

關懷25名堰塞湖受災傷者　徐榛蔚赴醫院探視

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往花蓮慈濟醫院、門諾醫院等，探視25位因馬太鞍溪堰塞湖潰壩受災住院的鄉親。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往花蓮慈濟醫院、門諾醫院等，探視25位因馬太鞍溪堰塞湖潰壩受災住院的鄉親。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚4日前往花蓮慈濟醫院、門諾醫院、台北榮民總醫院鳳林分院、玉里慈濟醫院及台北榮民總醫院玉里分院，探視25位因光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰壩受災住院鄉親，關心其病況與復原情形，並代表縣府致上誠摯慰問。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往花蓮慈濟醫院、門諾醫院等，探視25位因馬太鞍溪堰塞湖潰壩受災住院的鄉親。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚逐一慰問住院傷患，家住大華村的陳先生關心清淤進度，王姓民眾感謝縣長關心外，也很感謝全台灣鏟子超人的熱心協助；徐榛蔚逐一跟鄉親說明現況，並對醫護人員在災後第一時間投入救治表達高度感謝。她表示，縣府與中央及軍警單位緊密合作，全力投入救援與安置工作，現在最重要的，就是讓受傷的鄉親獲得最好的醫療照護，早日康復。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往花蓮慈濟醫院、門諾醫院等，探視25位因馬太鞍溪堰塞湖潰壩受災住院的鄉親。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼前台北市長郝龍斌及立委傅崐萁一起陪同探視。

徐榛蔚指出，花蓮縣政府已啟動多項災後關懷與復原機制，不僅針對受災戶提供慰問金、協助重建事宜，也持續派遣社工及心理師在災區進行心理輔導與關懷訪視，確保每一位災民都不被遺漏。她強調，縣府團隊會陪伴鄉親走過艱難時刻，讓家園盡快恢復生機。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往花蓮慈濟醫院、門諾醫院等，探視25位因馬太鞍溪堰塞湖潰壩受災住院的鄉親。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚對醫護人員在災後第一時間投入救治表達高度感謝。

徐榛蔚再次感謝醫療團隊在災後全力救治、悉心照料傷患，也感謝所有救災人員與志工日夜辛勞。花蓮縣政府持續與中央保持緊密聯繫，整合各方力量，共同推動災後重建工作，讓受災鄉親安心、重拾生活信心。

陪同人員包含立法委員傅崐萁、前台北市長郝龍斌、花蓮縣議員吳建志、衛生局長朱家祥、慈濟醫院林欣榮院長、門諾醫院莊永鑣到場關心傷患，祈願傷者早日康復。

10/03 全台詐欺最新數據

