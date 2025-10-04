　
政治

快訊／多位民眾收到誤發「召集動員令」　花蓮市長認：公所操作錯誤

▲▼花蓮市公所誤發簡訊。（圖／翻攝花蓮市長魏嘉彥臉書）

▲花蓮市公所誤發簡訊。（圖／翻攝花蓮市長魏嘉彥臉書）

記者杜冠霖／台北報導

花蓮縣政府之前才「誤按海嘯警報」引起恐慌，今（4日）又傳出「誤傳動員令」，有多位民眾收到召集動員令簡訊，要前往花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原，後證實為系統錯誤誤發。對此，花蓮縣政府表示，該簡訊並非由花蓮縣政府發出，而是由花蓮市公所因系統設定錯誤所致。花蓮市長魏嘉彥稍早坦言，公所因操作傳送名單的設定上發生錯誤，導致誤發簡訊，造成不您的不便敬請見諒。

綠委林楚茵表示，自己第一時間向國防部確認，替代役「勤務動員」召集，是由地方政府發佈動員，既然如此，這次誤發就是「花蓮縣政府」出包，沒有任何藉口，「一次又一次的烏龍，究竟是幫救災還是在認知戰？」

對此，花蓮縣政府表示，該簡訊並非由花蓮縣政府發出，而是由花蓮市公所因系統設定錯誤所致。花蓮市長已於個人臉書說明，縣政府不代為回應，特此澄清，避免民眾誤解。呼籲民眾切勿以片面照片或未經查證資，散布謠言，干擾救災工作。任何假訊息將依《災害防救法》第53條、《社會秩序維護法》第63條，依法查處，以維護前線救災秩序。

花蓮市長魏嘉彥坦言，本所因操作傳送名單的設定上發生錯誤，導致誤發簡訊，通知不在名單內的市民朋友為馬太鞍溪溢流勤務召集人員，如您確實為勤務召集名冊內人員，勤務召集通知將以書面為主，造成不您的不便敬請見諒。魏嘉彥在此向各位致歉。

10/03 全台詐欺最新數據

430 1 6717 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高市早苗當選自民黨魁　民眾黨期盼更多交流、深化台日友好

黨主席選舉政見會傳喊卡　鄭麗文提黨員疑慮：黨應照遊戲規則辦完

快訊／高市早苗當選自民黨總裁　賴清德祝賀

遭指昔邀朋友「吃狗肉」！　鄭麗文：口不擇言胡言亂語不值得一駁

快訊／多位民眾收到誤發「召集動員令」　花蓮市長認：公所操作錯誤

藍委盼為花蓮取消黨主席辯論　張亞中：無法兼顧如何帶領台灣？

嗆鏟子超人唱島嶼天光「噁心」遭炎上　李明璇還原：要批的是青鳥

潘孟安曬「賴桑疼孫現場」照　笑稱小寶寶都要賴清德抱讓他吃醋

協助光復鄉重建　北市將贈645件再生家具幫災民撐起溫暖的家

藍黨魁選舉倒數兩週　邱毅談選票結構：鄭麗文吸自主票掌握絕對優勢

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

魏嘉彥 國民黨 魏嘉賢 傅崐萁 徐榛蔚 救災

