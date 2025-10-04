快訊／多位民眾收到誤發「召集動員令」　花蓮市長認：公所操作錯誤

▲花蓮市公所誤發簡訊。（圖／翻攝花蓮市長魏嘉彥臉書）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮縣政府之前才「誤按海嘯警報」引起恐慌，今（4日）又傳出「誤傳動員令」，有多位民眾收到召集動員令簡訊，要前往花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原，後證實為系統錯誤誤發。對此，花蓮縣政府表示，該簡訊並非由花蓮縣政府發出，而是由花蓮市公所因系統設定錯誤所致。花蓮市長魏嘉彥稍早坦言，公所因操作傳送名單的設定上發生錯誤，導致誤發簡訊，造成不您的不便敬請見諒。

綠委林楚茵表示，自己第一時間向國防部確認，替代役「勤務動員」召集，是由地方政府發佈動員，既然如此，這次誤發就是「花蓮縣政府」出包，沒有任何藉口，「一次又一次的烏龍，究竟是幫救災還是在認知戰？」

對此，花蓮縣政府表示，該簡訊並非由花蓮縣政府發出，而是由花蓮市公所因系統設定錯誤所致。花蓮市長已於個人臉書說明，縣政府不代為回應，特此澄清，避免民眾誤解。呼籲民眾切勿以片面照片或未經查證資，散布謠言，干擾救災工作。任何假訊息將依《災害防救法》第53條、《社會秩序維護法》第63條，依法查處，以維護前線救災秩序。

花蓮市長魏嘉彥坦言，本所因操作傳送名單的設定上發生錯誤，導致誤發簡訊，通知不在名單內的市民朋友為馬太鞍溪溢流勤務召集人員，如您確實為勤務召集名冊內人員，勤務召集通知將以書面為主，造成不您的不便敬請見諒。魏嘉彥在此向各位致歉。