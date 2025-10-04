18藍委籲停止黨主席辯論　郝龍斌喊支持：心力在救災才與社會連結

▲郝龍斌前往花蓮災區 。（圖／翻攝郝龍斌臉書）



記者崔至雲／台北報導

面對國民黨主席辯論會舉辦太多場，18名國民黨立委發布共同聲明呼籲黨主席候選人停止辯論，全力投入花蓮救災。候選人郝龍斌今（4日）表示，感謝黨籍立委發起停止辯論會與政見會倡議，他全力支持。他早在9/27中天舉辦的辯論會前，他就公開呼籲，應該終止後續辯論與政見會，將心力用在花蓮救災，才能讓黨與社會連結，不能為了這場選舉，讓國民黨與社會斷鍊。

立委羅廷瑋在臉書上PO出「中國國民黨立委共同重大呼籲」，請所有黨主席參選人暫停辯論，關心花蓮災情。和發聲明的立委包含，羅廷瑋、廖偉翔、邱鎮軍、李彥秀、徐巧芯、黃建賓、丁學忠、林沛祥、葉元之、陳菁徽、吳宗憲、翁曉玲、林倩綺、黃仁、羅明才、涂權吉、黃健豪、陳玉珍。

羅廷瑋指出，花蓮正面臨重大災難，「我們未來的領導人——黨主席參選人們，此時此刻在做什麼？正在進行前所未有的密集辯論！」過去總統大選，頂多一到兩場辯論；這次國民黨主席選舉，竟要舉辦六場辯論、八場政見會。這樣的忙碌頻率，放在鏟子超人、消防弟兄、所有全力救災的志工眼裡，該作何感想？

藍委呼籲，所有黨主席參選人們，應立即共同宣布暫停辯論，把所有的力氣與資源，優先用來關心花蓮災民，展現中國國民黨真正與人民同在的決心。

對此，郝龍斌指出，感謝黨籍立委呼應郝龍斌的呼籲，國民黨18位立委今天以共同聲明方式，要求立即停止主席選舉多達14場的辯論會與政見會，他表達支持與感謝。

郝龍斌表示，早在9/27中天舉辦的辯論會前，他就公開呼籲，應該終止後續辯論與政見會，將心力用在花蓮救災，才能讓黨與社會連結，不能為了這場選舉，讓國民黨與社會斷鍊。無奈因部分候選人堅持，導致協調破局。

郝龍斌說，今天一大早他就搭火車抵達花蓮，今晚也將夜宿花蓮，因此婉拒今、明兩天兩場電視辯論會，現在正在前往慈濟醫院慰問災民的路上。感謝黨籍立委深明大義，發起停止辯論會與政見會倡議，郝龍斌全力支持。

