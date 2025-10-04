　
免費載百名「鏟子超人」！小黃英雄專車今出發　歌手林吟蔚也現身

▲▼55688台灣大車隊開車免費鏟子超人專車，上百人報名，歌手林吟蔚也現身。（圖／55688提供）

▲55688台灣大車隊的免費鏟子超人專車，歌手林吟蔚也報名搭乘。（圖／55688提供）

記者李姿慧／台北報導

中秋3天連假今(4日)開跑，「鏟子超人」再度集結出發，由於花蓮火車票一票難求，55688台灣大車隊今開出「鏟子超人專車」，超過上百人報名，包括歌手林吟蔚低調現身，她說這是她第二次前往救災，上次回來後仍心繫花蓮，但交通真的是大問題，因此看到免費超人專車就立刻登記。

55688台灣大車隊今開出「鏟子超人專車」，拿著雨鞋、扛上鋤頭，北中南三地一共超過百名鏟子超人，今天中秋連假首日(4日)早上不到7點就完成集結，中秋連假不烤肉，第一天就前進花蓮協助災民。

歌手林吟蔚也低調現身，她說，這是她第二次前往救災，「佛祖街那邊真的很需要幫忙，很缺人手。」回想上次救災情景，彷彿還歷歷在目，回來之後就一直心繫花蓮，希望能夠再次前往，但交通真的是大問題，「當我在社群看到，55688台灣大車隊的免費鏟子超人專車，立刻就登記了。」她很感動企業能夠無私奉獻，讓更多人有機會參與行動。

55688台灣大車隊表示，這次鏟子超人免費專車，從10月2日晚間開放登記，不到半天超過100個座位全數額滿，出發點分別為台北、台中、高雄三地，台北因為人數較多，分別在10月4日早上7點及下午5點出發，另外兩地則統一在同天早上7點出發。

▲▼55688台灣大車隊開車免費鏟子超人專車，上百人報名，歌手林吟蔚也現身。（圖／55688提供）

▲55688台灣大車隊免費鏟子超人專車，上百人報名。（圖／55688提供）

不僅「鏟子超人」大軍湧現，55688台灣大車隊也有38輛車自願投入。55688集團表示，許多駕駛原先就有意前往花蓮救災，這次加上後勤人員的助攻，駕駛不只自己是鏟子超人，更能化身披風，載上更多有志一同的超人揮灑熱血。

55688台灣大車隊的台中駕駛章徵信今年22歲，這次連假已經是自發性第三次投入救災。他說，「很多地方淹水、都是泥土走不了，救災到一半聽到很多人過世，真的很難過。」希望災民能早點恢復正常生活。

第一時間也報名專車的桃園駕駛黃兆鎮得知任務時，在電話另一頭高喊，「我有山貓、怪手證照！我可以去幫忙。」

▲▼55688台灣大車隊開車免費鏟子超人專車，上百人報名，歌手林吟蔚也現身。（圖／55688提供）

▲55688台灣大車隊免費鏟子超人專車今出發。（圖／55688提供）

55688集團表示，不只開出免費「鏟子英雄專車」，55688台灣大車隊也配合交通部公路局成立接駁車隊協助災民，消息曝光後，許多企業也紛紛響應，捐贈物資請車隊協助載進災區，55688集團在救災結束後給予補貼與獎勵給自發性投入的駕駛超人們，盼各界透過不同管道與方式傳遞愛心，共同為台灣土地盡一份力。

【第一視角曝】苗栗隨機砍人！女童來不及跑遭刺

救災台灣大車隊鏟子超人林吟蔚花蓮

