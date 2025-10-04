高雄市區驚見2樓高「鋼筋垃圾山」黑歷史曝光　市府開罰勒令停工

▲高雄市區工地驚見鋼筋垃圾山，營建廢棄物堆成2樓高。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄美濃大峽谷遭盜採砂石，又有大樹統嶺段林地遭濫墾回填廢棄物，工程業者對於營建廢棄物很傷腦筋。有民眾控訴，在市區明誠一路一處工地廢棄鋼筋竟堆成2樓高的小山坡，質疑其合法性和安全疑慮。工務局表示，工地未依核定拆除計劃施工，且現場防護不足，依《建築法》裁處9萬元罰鍰，並立即勒令停工。

這處建築工地位於三民區明誠一路，原址為長春藤不老莊園，今年8月拆除作業時，突然發生鷹架倒塌，波及到鄰近的市場與住家，所幸沒有造成人員傷亡。工務局前往稽查，也開罰新台幣9萬並勒令停工。

▲▼工地一旁就是馬路，居民人人自危。（圖／記者許宥孺翻攝）



工務局今日上午再度前往該工地勘查，發現該工地未依核定拆除計畫書施工，且現場防護設施不足，恐影響周邊行人及住戶安全，已違反《建築法》第84條規定。依同法第89條及「高雄市政府工務局處理違反建築法事件裁罰基準」，對承拆人裁處新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工，要求限期改善。

工務局指出，據該拆除工地負責人表示，此案上部結構體已於9月22日完成拆除，現場正進行拆除土石分類，並將廢棄土與營建廢棄物分堆處理；廢棄土部分暫回填於既有地下室，以維持地下室內外土壓平衡，避免影響周邊土層穩定；廢棄物則依規定運棄至合法處理場，後續將立即依建築法相關規定辦理清運及環境改善。

工務局強調，拆除工地應依核定計畫與相關規定妥善分類、處理廢棄物，並加強施工期間的環境整潔與公共安全維護。對於違規案件，工務局將依法嚴懲，絕不寬貸。