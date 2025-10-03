快訊／三地集團總裁鍾嘉村遭聲押　涉違證交法+背信2000萬交保

▲高雄地方法院今裁定鍾嘉村以2000萬元交保。（圖／記者賴文萱攝）

記者陳宏瑞、葉品辰／高雄報導

台南將軍光電弊案延燒，橋頭地檢署昨（2日）起訴前台南市議長郭信良及三地集團總裁鍾嘉村等4人。不料，鍾嘉村又遭高雄地檢署鎖定，懷疑其公司涉及《證交法》不法操作，昨日同步搜索三地集團並帶回多名董事及開陽集團董事長蔡宗融，偵訊後依違反證交法、背信罪聲押，今(3)日下午4時30分法院開羈押庭審理，裁定鍾嘉村以2000萬元交保。

檢調追查台南將軍一處大型光電廠開發案，發現三地集團及相關業者疑似透過不當手段爭取行政便利與土地開發利益，郭信良等人涉嫌從中協助，昨日偵結起訴。

不料，昨日鍾嘉村又被調查局人員盯上，高雄地檢署懷疑三地集團涉及《證交法》不法操作，此案件是開陽能源在屏東獅子鄉、車城鄉的屏鵝公路旁開發太陽能光電場，總開發面積達130公頃，鍾嘉村旗下的上市公司「北基」子公司合豐能源與開陽能源共同開發，檢調查出，開陽能源提供給北基的財報不實，讓北基受影響而有不利投資，因此約談三地集團總裁鍾嘉村和開陽能源董事長蔡宗融到案，複訊後將兩人後依違反證交法、背信等罪嫌聲，法院審理後裁定鍾嘉村以2000萬元交保。