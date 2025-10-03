電影院看「鏈鋸人」卻狂滑手機　太亮遭抗議竟離場懸空坐平台

▲高雄一名男子在影城看電影使用手機，螢幕太亮遭後方觀眾抗議，雙方發生糾紛。男子情緒不佳離場後，竟賭氣坐在放映廳外手扶梯旁的懸空平台。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄大遠百威秀影城在今天（3日）凌晨放映人氣動畫電影「鏈鋸人」時，一名張姓男子（27歲）因在觀影途中使用手機，螢幕太亮遭後方觀眾抗議，雙方發生糾紛。張男情緒不佳離場後，竟賭氣坐在放映廳外手扶梯旁的懸空平台休息，危險舉動引發影城人員憂心並報警求助。

事件發生在今天凌晨0時3分。苓雅分局接獲高雄大遠百威秀影城通報，指出需要警方協助處理觀眾糾紛，員警獲報後立即趕抵現場。經瞭解，張姓男子當時正在觀賞電影，但中途拿出手機使用，因螢幕光線過於刺眼，引發後方觀眾不滿並提出反應。雙方因此產生糾紛後，張男情緒不佳，便自行離場。

但張男離場後，並非在安全區域休息，竟然坐在放映廳外手扶梯旁的平台上。因該處懸空，搭乘手扶梯上下的民眾都為他的安全感到擔憂。影城人員見狀，立即要求他下來，但張男就是不願意，與影城人員僵持不下，影城為避免意外發生，只好報警請求協助。

警方到場後，安撫張男情緒，在情緒逐漸緩和下，張男才自行返回影城，繼續觀看電影，所幸整起事件並未造成人員受傷。